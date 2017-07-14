«Кокос, я подсел на тебя»: новосибирец расклеил по городу признания в любви бросившей его девушке

Так сформулировано одно из любовных посланий

Новосибирец расклеил послания с признаниями в любви возле ТРК «Ройял Парк» — НГС.НОВОСТИ нашли адресата посланий, девушка рассказала о недавнем расставании с автором объявлений.





Около 40 наклеек с признаниями в любви появились 13 июля на металлическом заборе около «Ройял Парка». Их заметил читатель НГС и прислал фотографии в редакцию.







Сейчас забор украшают небольшие белые наклейки с надписями: «Кокосова, ты волшебная», «Женя, люблю тебя больше, чем себя», «Кокос, я плотно подсел на тебя» и др.







Признания в любви от романтичного новосибирца





Послания расклеены вдоль всего забора





НГС.НОВОСТИ нашли адресата посланий — жительницу Новосибирска Евгению Кокосову. «Вероятно, их наклеил мой бывший молодой человек. Раньше это был мой частый маршрут, сегодня я сама узнала об этом (посланиях. — К.Е.) от знакомых», — рассказала Евгения в переписке с корреспондентом в соцсети «ВКонтакте».

Публикация от @jewish_coconut Июл 12 2017 в 4:35 PDT

Девушка говорит, что рассталась с парнем около месяца назад. «Я тяжело переживаю наш разрыв и двояко отношусь к данной ситуации. Просто, с одной стороны, это трогательно и романтично, с другой — болезненно», — переживает девушка.







Новосибирские мужчины часто сообщают о своих чувствах всему городу. Недавно новосибирский тренер по карате сделал своей девушке предложение в необычной форме — он составил на парковке СТЦ «МЕГА» из машин фразу «Выходи за меня».