«Кокос, я подсел на тебя»: новосибирец расклеил по городу признания в любви бросившей его девушке
Новосибирец расклеил послания с признаниями в любви возле ТРК «Ройял Парк» — НГС.НОВОСТИ нашли адресата посланий, девушка рассказала о недавнем расставании с автором объявлений.
Около 40 наклеек с признаниями в любви появились 13 июля на металлическом заборе около «Ройял Парка». Их заметил читатель НГС и прислал фотографии в редакцию.
Сейчас забор украшают небольшие белые наклейки с надписями: «Кокосова, ты волшебная», «Женя, люблю тебя больше, чем себя», «Кокос, я плотно подсел на тебя» и др.
НГС.НОВОСТИ нашли адресата посланий — жительницу Новосибирска Евгению Кокосову. «Вероятно, их наклеил мой бывший молодой человек. Раньше это был мой частый маршрут, сегодня я сама узнала об этом (посланиях. — К.Е.) от знакомых», — рассказала Евгения в переписке с корреспондентом в соцсети «ВКонтакте».
Девушка говорит, что рассталась с парнем около месяца назад. «Я тяжело переживаю наш разрыв и двояко отношусь к данной ситуации. Просто, с одной стороны, это трогательно и романтично, с другой — болезненно», — переживает девушка.
Новосибирские мужчины часто сообщают о своих чувствах всему городу. Недавно новосибирский тренер по карате сделал своей девушке предложение в необычной форме — он составил на парковке СТЦ «МЕГА» из машин фразу «Выходи за меня».
Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС (1–3), instagram.com/jewish_coconut (4)