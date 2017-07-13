Назван срок, за который новосибирская семья накопит на квартиру

За год новосибирским семьям стало проще накопить на квартиру
За год новосибирским семьям стало проще накопить на квартиру

В Новосибирской области за год выросла доступность жилья: чтобы накопить на типовую квартиру, семье с ребёнком понадобится откладывать деньги в среднем 7 лет.


Специалисты рейтингового агентства РИА Рейтинг сравнили доступность жилья на вторичном рынке в 84 регионах России. Аналитики выяснили, сколько придётся копить супружеским парам с одним ребёнком на квартиру площадью 54 кв. м в ценах начала 2017 года. Чтобы это выяснить, аналитики сложили 2 средних для региона зарплаты и вычли из неё 3 региональных прожиточных минимума (для ребёнка и взрослых). Также при подсчётах эксперты учли то, что семья направит на покупку квартиры свои накопления в банках (среднее значение депозита на одного жителя региона). В своих подсчётах аналитики опирались на данные Росстата и Центробанка РФ.


«Очевидно, что реальные траты российской семьи больше, чем та сумма, которая укладывается в прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта свободного денежного остатка, но меньше этого минимума они по определению быть не могут», — отмечают авторы исследования.


Доступность жилья в Новосибирской области за последний год ощутимо выросла, 


выяснили эксперты. Если в I квартале 2016 года для покупки квартиры новосибирской семье нужно было копить 8,6 года, то в I квартале 2017 года срок накоплений снизился до 7 лет. По доступности жилья Новосибирская область занимает 55-е место в общероссийском рейтинге, это на 2 позиции ниже, чем год назад.


Падение в рейтинге объясняется тем, что в целом по стране квартиры тоже стали доступнее: средний срок накоплений снизился с 5,1 года до 4,2 года. «По мнению экспертов РИА Рейтинг, такой результат можно объяснить ростом номинальной начисленной заработной платы и суммы вкладов физических лиц, а также снижением средней цены квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке», — поясняют авторы исследования.


Так, в Новосибирской области средняя цена на типовую квартиру снизилась в среднем на 100 тыс. руб. — до 2,7 млн руб.


Самой недоступной оказалась недвижимость в Кабардино-Балкарии (средняя цена типовой квартиры — 2 млн руб.). На неё семьям с одним ребёнком придется откладывать деньги 16,8 лет. Быстрее всего накопить на жильё смогут семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа: для этого им понадобится 1,5 года, хотя средняя стоимость квартир в этом регионе не отличается от новосибирской (2,7 млн руб.).


Сибирским регионом с самой высокой доступностью жилья оказался Красноярский край (7-е место в рейтинге). При средней цене типовой квартиры в 2,2 млн руб. копить на неё красноярским семьям нужно как минимум 3,8 года. 

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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