Два десятка домов остались без воды и света в Октябрьском районе

Свет и воду у жителей отключили в 16 часов

Днём 13 июля жители домов на ул. Бориса Богаткова и Федосеева остались без света, холодной и горячей воды.





«С 16 часов отключили электричество и воды нет. На Муниципальном портале написано, что отключения до 22 часов. Но в прошлый раз, когда отключали, электричество появлялось только ночью, к утру, а не во столько, во сколько обещали. В этом году, по-моему, в третий раз такое отключение», — рассказал НГС.НОВОСТИ житель дома на ул. Бориса Богаткова, 194/4 Андрей Буйволов.







По информации Муниципального портала Новосибирска, свет из-за аварии отключили в 13 домах на ул. Бориса Богаткова и Федосеева, а также в гимназии № 11 «Гармония». Причина отключения — повреждение в земле кабельной линии, идущей к нескольким трансформаторным подстанциям. Горячей воды нет в 17 домах: отключилось электричество и перестал работать насос в центральном тепловом пункте-18.





Дома без воды и электричества





Вернуть электричество и воду горожанам планируют к 22 часам.







НГС.НОВОСТИ раньше писали об отключениях электричества в домах Октябрьского района: жители оставались без электричества три раза за 4 месяца. В феврале жители просидели без света больше 13 часов, в апреле — более 15 часов, весь день без света жителям пришлось провести и в мае.