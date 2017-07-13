НГС наградил автора фото «ниагагаринского» водопада, взорвавшего интернет

Евгений Бодунов в редакции НГС

Редакция НГС.НОВОСТИ наградила новосибирца Евгения Бодунова за яркую фотографию последствий сильного ливня 12 июля — фото «водопада» в районе станции метро «Гагаринская» увидели тысячи читателей сайта и подписчиков в соцсетях.





«Фотографировал из окна офиса», — рассказал Евгений Бодунов, работающий в бизнес-центре на углу ул. Писарева и Красного проспекта. Он сообщил, что после публикации его снимка на НГС и в соцсетях о потопе в Новосибирске узнали даже его друзья из-за рубежа.





Фото с водопадом на «Гагаринской», опубликованное в официальном аккаунте НГС.НОВОСТИ в Instagram, к моменту награждения Евгения Бодунова набрало почти 1,4 тыс. лайков. В аккаунте НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте» фотографию посмотрели 4500 раз.





Решив, что оставлять автора такого популярного фото без подарка нечестно, редакция НГС.НОВОСТИ вручила Евгению набор наших фирменных сувениров на память об удачно пойманном кадре.

Напоминаем: если вы стали свидетелем интересных событий, происходящих в Новосибирске, — присылайте их фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

