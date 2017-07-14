Не забудьте зонтики: синоптики предупредили о дождях в выходные

Предстоящие выходные будут дождливыми и умеренно теплыми
Предстоящие выходные будут дождливыми и умеренно теплыми

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на предстоящие выходные: на фоне 25-градусного тепла в регионе пройдут дожди.


«Идёт некоторый рост атмосферного давления, и зона максимальных дождей смещается в более восточные районы. Например, сейчас красноярские синоптики дали очень сильные дожди у себя. Мы даём на ближайшие трое суток вероятность дождей от небольших до умеренных. Но температурный фон остаётся ниже климатической нормы», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу, с 14 по 16 июля ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от +6 до +11 градусов, местами может быть теплее, до +16. Днём воздух прогреется до +18…+25 градусов.


Примерно на этом же уровне будет держаться температура и в Новосибирске. Если утром 14 июля было +10 градусов, то по утрам в выходные ожидается уже +12. Дневная температура тоже постепенно начнёт расти: 14 июля ожидается +21 градус, 15 июля уже +22, а 16 июля — ещё на 1 градус теплее.


«Каких-то экстремально жарких дней пока мы не видим. Осадки в городе вероятны», — добавил Ренад Ягудин.


Это в целом подтверждает прогноз на вторую декаду июля, который давали новосибирские синоптики. «В основном погода во второй декаде будет формироваться под влиянием северо-западных затоков воздушных масс, поэтому температурный фон предполагается ниже климатической нормы на 1–3 градуса», — рассказывал Ренад Ягудин.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих 

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