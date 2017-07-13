Кехман ушёл в отпуск и намекнул о своём увольнении

Владимир Кехман занимает должность директора театра с 2014 года 
Владимир Кехман занимает должность директора театра с 2014 года 

Директор оперного театра (НОВАТ) Владимир Кехман сегодня днем заявил, что уходит в отпуск с последующим увольнением — пока обязанности будет исполнять главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев. 


«Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона», — заявил Владимир Кехман «Известиям» с оговоркой, что он решил это сделать, не дожидаясь вердикта суда. НГС.НОВОСТИ не удалось дозвониться до Владимира Кехмана и получить от него оперативный комментарий. 


Вячеслав Стародубцев пока будет занимать две должности — главного режиссёра и директора НОВАТа.


Напомним, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал директора новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана и основателя группы JFC банкротом в июле прошлого года. В июне стало известно, что всё имущество Кехмана распродано на торгах. По федеральному закону о банкротстве граждан человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трех лет.

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

Прочтений: 3611
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено