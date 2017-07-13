Кехман ушёл в отпуск и намекнул о своём увольнении

Владимир Кехман занимает должность директора театра с 2014 года

Директор оперного театра (НОВАТ) Владимир Кехман сегодня днем заявил, что уходит в отпуск с последующим увольнением — пока обязанности будет исполнять главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.





«Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона», — заявил Владимир Кехман «Известиям» с оговоркой, что он решил это сделать, не дожидаясь вердикта суда. НГС.НОВОСТИ не удалось дозвониться до Владимира Кехмана и получить от него оперативный комментарий.





Вячеслав Стародубцев пока будет занимать две должности — главного режиссёра и директора НОВАТа.





Напомним, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал директора новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана и основателя группы JFC банкротом в июле прошлого года. В июне стало известно, что всё имущество Кехмана распродано на торгах. По федеральному закону о банкротстве граждан человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трех лет.