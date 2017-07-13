Новосибирцам разрешили зайти в «МЕГУ» после эвакуации


Электричества в «МЕГЕ» не было больше двух часов 
Электричества в «МЕГЕ» не было больше двух часов 

СТЦ «МЕГА» вернулся к обычному режиму работы, но его руководство пока не знает, из-за чего отключилась электроэнергия. 


«МЕГА» заработала около 15:30, сообщила НГС.НОВОСТИ и.о. управляющего СТЦ «МЕГА Новосибирск» Валентина Воронцова.


«Пока не знаем, что произошло. Вероятно, какая-то техническая неисправность. Нет ни у кого пока точной информации. Потребуется расследование», — сказала Воронцова. 


Электричество в СТЦ «МЕГА» отключили сегодня около 13:00. Руководство торгового центра приняло решение провести эвакуацию посетителей. В это время на парковку перед СТЦ приехали все оперативные службы. 


В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что не располагают информацией о причинах отключения электричества. «В ЕДДС сказали, что отключение произошло на собственной подстанции "МЕГИ"», — передали в пресс-центре. 

Ольга Власова
Фото Анны Богдановой 

Прочтений: 158
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено