Новосибирцам разрешили зайти в «МЕГУ» после эвакуации





Электричества в «МЕГЕ» не было больше двух часов

СТЦ «МЕГА» вернулся к обычному режиму работы, но его руководство пока не знает, из-за чего отключилась электроэнергия.







«МЕГА» заработала около 15:30, сообщила НГС.НОВОСТИ и.о. управляющего СТЦ «МЕГА Новосибирск» Валентина Воронцова.





«Пока не знаем, что произошло. Вероятно, какая-то техническая неисправность. Нет ни у кого пока точной информации. Потребуется расследование», — сказала Воронцова.





Электричество в СТЦ «МЕГА» отключили сегодня около 13:00. Руководство торгового центра приняло решение провести эвакуацию посетителей. В это время на парковку перед СТЦ приехали все оперативные службы.





В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что не располагают информацией о причинах отключения электричества. «В ЕДДС сказали, что отключение произошло на собственной подстанции "МЕГИ"», — передали в пресс-центре.