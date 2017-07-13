Новосибирский аквапарк резко поднял цены на билеты

Новосибирский аквапарк поднял цены

Новосибирский аквапарк «Аквамир» резко поднял цену на входные билеты — она выросла больше чем на 500 руб.







«Аквапарк за неделю 2 раза поднимал цены! Как происходит ценообразование? Кто регулирует цены? Аквапарк потихоньку разваливается, а цены всё не унимаются», — возмущается читательница НГС.НОВОСТИ Алена.







По данным сайта компании на 13 июля, максимальная стоимость билета составляет 2200 руб. — это билет для взрослого, который покупает абонемент на весь день. При этом ровно неделю назад стоимость аналогичного билета была 1650 руб. — в этом убедилась корреспондент НГС.НОВОСТИ, которая побывала в аквапарке на прошлой неделе (чек есть в распоряжении редакции).







НГС отправил запрос в аквапарк с просьбой объяснить, почему выросли цены, однако на момент публикации ответ от компании так и не пришел.







Чек из аквапарка от 6 июля 2017 года





Прайс на сайте аквапарка 13 июля 2017 года





Ранее в этом году цены на вход повысило и другое популярное у новосибирцев место отдыха — новосибирский зоопарк увеличил цену на 50 руб., взрослый билет стал стоить 300 руб.