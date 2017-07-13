Новосибирский аквапарк резко поднял цены на билеты

Новосибирский аквапарк поднял цены
Новосибирский аквапарк поднял цены

Новосибирский аквапарк «Аквамир» резко поднял цену на входные билеты — она выросла больше чем на 500 руб.


«Аквапарк за неделю 2 раза поднимал цены! Как происходит ценообразование? Кто регулирует цены? Аквапарк потихоньку разваливается, а цены всё не унимаются», — возмущается читательница НГС.НОВОСТИ Алена.


По данным сайта компании на 13 июля, максимальная стоимость билета составляет 2200 руб. — это билет для взрослого, который покупает абонемент на весь день. При этом ровно неделю назад стоимость аналогичного билета была 1650 руб. — в этом убедилась корреспондент НГС.НОВОСТИ, которая побывала в аквапарке на прошлой неделе (чек есть в распоряжении редакции).


НГС отправил запрос в аквапарк с просьбой объяснить, почему выросли цены, однако на момент публикации ответ от компании так и не пришел.


Чек из аквапарка от 6 июля 2017 года
Чек из аквапарка от 6 июля 2017 года


Прайс на сайте аквапарка 13 июля 2017 года
Прайс на сайте аквапарка 13 июля 2017 года


Ранее в этом году цены на вход повысило и другое популярное у новосибирцев место отдыха — новосибирский зоопарк увеличил цену на 50 руб., взрослый билет стал стоить 300 руб.

Елена Громкова
Фото Александра Агафонова (1), автора (2)
Скриншот akvamirnsk.ru

Прочтений: 10517
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (121)121
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено