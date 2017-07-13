Они повсюду: НГС нашёл двойников знаменитых новосибирцев
Приложение для знакомств Badoo запустило функцию поиска двойников по всему миру. НГС.НОВОСТИ решили протестировать новую функцию соцсети и нашли в ней зарубежных двойников известных новосибирцев — Владимира Городецкого, Анатолия Локтя, Александра Карелина и др.
Badoo — социальная сеть для знакомств. Головной офис компании находится в Лондоне, она считается одной из самых успешных IT-компаний в Европе. Пользователи Badoo есть по всему миру. Функция поиска двойников появилась на сайте 12 июля. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо зарегистрироваться в соцсети и верифицировать свой аккаунт с помощью привязки к Facebook. Судя по всему, программа ищет схожих на лица людей именно там.
«Двойники — это функция сайта, которая позволяет вам искать людей, похожих на знаменитостей, на ваших друзей и даже на вас самих! Система ищет людей, выглядящих в точности как человек на выбранной фотографии, в базе пользователей Badoo. После использования функции вам будет предложено создать аккаунт, чтобы вы смогли познакомиться с найденными "двойниками". (И даже встретиться, если они не против!)», — сказано на сайте Badoo.
В приложении и на сайте можно поискать двойников своих друзей с Facebook или загрузить любую другую фотографию. К примеру, у губернатора Новосибирской области нашлось на Badoo сразу 616 двойников, в том числе из Милана и Марокко, однако и отечественные совпадения тоже попадались довольно часто.
Копии мэра Новосибирска Анатолия Локтя, кажется, проживают несколько севернее. Здесь встречались и британские, и норвежские, и американские двойники. В целом все они имеют схожую улыбку, как и у самого мэра Новосибирка.
Двойники олимпийского чемпиона и депутата Государственной Думы Александра Карелина выглядят не столь внушительно, как сам борец, однако некоторые черты лица робот всё же уловил. По мнению редакции НГС, в этом деле главное — не определение весовой категории, а взгляд и настроение героя.
Копии известных дам Новосибирска также нашлись на Badoo. К примеру, 603 двойника члена Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Надежды Болтенко. Интересно, что робот не отличает причёску от головных уборов — именно поэтому он спутал яркую шевелюру Надежды Болтенко с оранжевой шапочкой некой Елены, зарегистрированной на Facebook. Примечательно, что многие двойники Болтенко нашлись в основном в России и странах СНГ.
У главы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой на сайте знакомств нашлось 196 двойников. И конечно же, почти все из них — блондинки. Хотя анализируемая фотография Анны Терешковой была достаточно строгой, робот выдал довольно интересные варианты.
Также НГС проанализировал фотографии других новосибирских персон. Двойников директора оперного театра Владимира Кехмана с фотографии ниже на сайте нашлось 424 человека.
Художника Артёма Лоскутова, по данным Badoo, копируют, сами того не подозревая, 565 человек.
Губернатор Красноярского края и знаменитый уроженец Новосибирска Виктор Толоконский попался алгоритму с сайта знакомств рекордное количество раз по сравнению с остальными участниками эксперимента — 707.
Едва ли кто-то намеренно подражает известным новосибирцам, чего не скажешь о персонажах «Игры престолов» — их с точностью копировали новосибирские фанаты.
Наталья Гредина
Фото Екатерины Калиневич (3, 11), скриншоты с сайта badoo.com (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Анны Золотовой (1, 7, 13), Александра Ощепкова (5), Ольги Бурлаковой (9), Татьяны Фатеевой (15), twitter.com/kissmyba (17), из архива НГС (19)