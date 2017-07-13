Они повсюду: НГС нашёл двойников знаменитых новосибирцев

Анатолий Локоть и его двойник с севера Великобритании

Приложение для знакомств Badoo запустило функцию поиска двойников по всему миру. НГС.НОВОСТИ решили протестировать новую функцию соцсети и нашли в ней зарубежных двойников известных новосибирцев — Владимира Городецкого, Анатолия Локтя, Александра Карелина и др.





Badoo — социальная сеть для знакомств. Головной офис компании находится в Лондоне, она считается одной из самых успешных IT-компаний в Европе. Пользователи Badoo есть по всему миру. Функция поиска двойников появилась на сайте 12 июля. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо зарегистрироваться в соцсети и верифицировать свой аккаунт с помощью привязки к Facebook. Судя по всему, программа ищет схожих на лица людей именно там.





«Двойники — это функция сайта, которая позволяет вам искать людей, похожих на знаменитостей, на ваших друзей и даже на вас самих! Система ищет людей, выглядящих в точности как человек на выбранной фотографии, в базе пользователей Badoo. После использования функции вам будет предложено создать аккаунт, чтобы вы смогли познакомиться с найденными "двойниками". (И даже встретиться, если они не против!)», — сказано на сайте Badoo.





Владимир Городецкий и его двойник из Милана





В приложении и на сайте можно поискать двойников своих друзей с Facebook или загрузить любую другую фотографию. К примеру, у губернатора Новосибирской области нашлось на Badoo сразу 616 двойников, в том числе из Милана и Марокко, однако и отечественные совпадения тоже попадались довольно часто.





Так выглядит Владимир Городецкий





Так выглядят двойники Владимира Городецкого по версии робота Badoo





Копии мэра Новосибирска Анатолия Локтя, кажется, проживают несколько севернее. Здесь встречались и британские, и норвежские, и американские двойники. В целом все они имеют схожую улыбку, как и у самого мэра Новосибирка.





Так выглядит Анатолий Локоть





А это его двойники, зарегистрированные на Facebook





Двойники олимпийского чемпиона и депутата Государственной Думы Александра Карелина выглядят не столь внушительно, как сам борец, однако некоторые черты лица робот всё же уловил. По мнению редакции НГС, в этом деле главное — не определение весовой категории, а взгляд и настроение героя.





Олимпийский чемпион Александр Карелин





Двойники олимпийского чемпиона Александра Карелина





Копии известных дам Новосибирска также нашлись на Badoo. К примеру, 603 двойника члена Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Надежды Болтенко. Интересно, что робот не отличает причёску от головных уборов — именно поэтому он спутал яркую шевелюру Надежды Болтенко с оранжевой шапочкой некой Елены, зарегистрированной на Facebook. Примечательно, что многие двойники Болтенко нашлись в основном в России и странах СНГ.





Надежда Болтенко





Копии Надежды Николаевны





У главы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой на сайте знакомств нашлось 196 двойников. И конечно же, почти все из них — блондинки. Хотя анализируемая фотография Анны Терешковой была достаточно строгой, робот выдал довольно интересные варианты.







Анна Терешкова





Двойники Анны Терешковой по мнению робота из Badoo





Также НГС проанализировал фотографии других новосибирских персон. Двойников директора оперного театра Владимира Кехмана с фотографии ниже на сайте нашлось 424 человека.





Владимир Кехман





Двойники Владимира Кехмана





Художника Артёма Лоскутова, по данным Badoo, копируют, сами того не подозревая, 565 человек.





Фотография Артема Лоскутова, которую анализировал алгоритм с сайта знакомств





Копии новосибирского художника Лоскутова





Губернатор Красноярского края и знаменитый уроженец Новосибирска Виктор Толоконский попался алгоритму с сайта знакомств рекордное количество раз по сравнению с остальными участниками эксперимента — 707.





Виктор Толоконский





Двойники Виктора Толоконского — разных полов, возрастов и привычек





Едва ли кто-то намеренно подражает известным новосибирцам, чего не скажешь о персонажах «Игры престолов» — их с точностью копировали новосибирские фанаты.