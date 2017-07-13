Муниципальные энергетики объявили о покупке седана с кожаным салоном за 2 миллиона

Предприятию понадобился новый автомобиль с чёрным кожаным салоном

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Энергия» решило приобрести себе седан стоимостью 2,1 млн руб.







Лот опубликован сегодня, 13 июля, на сайте zakupki.gov.ru. Аукцион состоится 27 июля. Согласно документам, начальная цена контракта — 2 млн 144 тыс. руб.







В приёмной предприятия сообщили, что руководителя Михаила Колесникова нет на месте и посоветовали обратиться к его заместителю Евгению Форсову. Однако он не ответил на телефонный звонок. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил раскрыть информацию по контактному номеру, указанному в закупке, на что получил ответ: «Машина нужна для собственных нужд МУПа».





«Цвет кузова черный, салон — черный, кожаный. Автомобиль должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, без пробега. Объем двигателя у машины должен быть от 2 до 3,5 л», — говорится в техзадании. Победитель конкурса должен будет поставить автомобиль заказчику в течение десяти дней со дня подписания контракта.







Источник финансирования контракта — собственные средства МУП «Энергия» на 2017 год.





МУП «Энергия» занимается содержанием и обслуживанием городских теплотрасс и котельных. Минувшей весной руководитель МУПа Михаил Колесников вместе с другими руководителями муниципальных предприятий и учреждений раскрыл размер своей средней зарплаты за 2016 год. Его заработок составил 142,8 тыс. руб. в месяц. Больший доход задекларировали только директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил (195,5 тыс. руб. в месяц) и директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов ( 153 тыс. руб. в месяц).