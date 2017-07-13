Климатологи: постепенное потепление оставит Сибирь без леса

За последние 30 лет температура выросла на 1 градус

Новосибирские синоптики отметили, что в Сибири происходит постепенное повышение средней температуры воздуха.





«Говорить, что мы живём в экстремальную эпоху, неверно. При глобальном потеплении будет подниматься зональность и растительность. Самые уязвимые места — тундра, там хрупкая растительность. При потеплении лесостепи (в этой зоне находится большая часть территории НСО. — М.Ш.) превратятся в степи», — рассказал заведующий отделом информационных технологий Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Росгидромета Валерий Токарев в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».





Тем не менее температура в НСО действительно начала изменяться — за последние 30 лет средние показатели выросли на 1 градус, привёл данные Токарев. «Человек не сможет почувствовать глобальное потепление в Сибири на себе — он просто не заметит незначительные годовые изменения», — добавил Валерий Токарев.





Как отметили синоптики, прошедший ливень не является необычным и уникальным. «Самое экстремальное изменение погоды в Новосибирске было на метеостанции Коченёво в начале 2000-х годов — за полсуток выпало более 150 мм осадков. Это превышало месячную норму осадков. Это примерно в 2 раза превысило рекорды за все время изучения погоды. Но никто не утонул — дороги залило и всё», — сообщил Валерий Токарев. Ученый уточнил, что такие обильные осадки могут происходить раз в 500 лет.





Накануне вечером в Новосибирске и окрестностях прошёл сильный дождь — гроза с градом началась около 16:30. Сильный дождь затопил дороги, отчего в городе образовались 10-балльные пробки. Не обошлось и без неприятных последствий: после дождя в Дзержинском районе на припаркованный «Мерседес» упали деревья.