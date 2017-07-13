Из «МЕГИ» массово эвакуируют посетителей

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В ТРЦ «МЕГА» из-за отключения электроэнергии эвакуируют посетителей.







В торговом центре сегодня около 13:30 отключили электроэнергию, об этом НГС.НОВОСТИ сообщил читатель.





«Перебои происходят на городской подстанции, мы вынуждены эвакуироваться, потому что нам пока не дают сроков, когда возобновится электричество. К нам едут уже все оперативные службы», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ причину отключения света и.о. управляющего СТЦ «МЕГА Новосибирск» Валентина Воронцова.





Время устранения аварии в ТРЦ пока не называют.





14:20





Покупательница «МЕГИ» Светлана Миронова рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что находилась в торговом центре, когда произошла поломка. По её словам, после отключения электричества торговый центр работал на автономном питании, но часть касс уже не работала.







«Я там задержалась, ждала, когда будут работать кассы на доставке. Но они так и не заработали, электричество погасло окончательно и объявили о том, что по техническим причинам просят всех покинуть здание. Народ спокойно покидает торговый центр», — рассказала она.







Сейчас на парковку ТРЦ уже подъехала служба безопасности ИКЕИ, группа быстрого реагирования «Дельта».





Информация уточняется.