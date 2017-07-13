Свято место: на Красном хотят поставить 6-метрового Николая Чудотворца

В руках Николай Чудотворец держит меч и часовню на Красном

Новосибирские общественники отправили в мэрию заявку с просьбой согласовать установку на Красном проспекте 6-метрового памятника святому Николаю Чудотворцу.





Как удалось выяснить НГС.НОВОСТИ, такой подарок к юбилею Новосибирской области решил сделать её уроженец — московский меценат Валерий Лукьяненко, заместитель президента банка ВТБ.







«Дело в том, что я с ним сотрудничаю давно, мы поставили в Москве с ним 3 памятника. Он уже в Новосибирской области поставил памятник, в Колывани — там, где он родился, где живут его родители. Там [тоже] Николай Чудотворец, но немножко другой», — рассказал НГС.НОВОСТИ православный скульптор из Батайска (Ростовская область), автор эскиза памятника Сергей Исаков.







По его словам, задуманная для Новосибирска скульптура не предполагает «никакого гигантизма». «Памятник будет вместе с постаментом 6 метров, бронзовый <...> Я модель сделал, привозил владыке показывал — митрополиту Тихону, он благословил», — говорит скульптор.







По словам автора, памятник представляет собой образ Николы Можайского, который держит в одной руке храм, а в другой руке — меч, символизирующий силу оружия. «Новосибирск когда-то был столицей фронтового тыла России, и поэтому вот такой образ будет в Новосибирске. Это очень важно, ведь практически благодаря Новосибирску и Новосибирской области была победа [в Великой Отечественной войне]», — отметил Сергей Исаков.







6-метровый памятник отольют из бронзы





Скульптор мечтает, чтобы памятник по его эскизу поставили в центре Новосибирска. «Мне вот понравилось около часовни Николая Чудотворца, там вообще идеально [памятник] встал бы. Но как ваша комиссия по культуре рассмотрит — это ж такое дело, серьёзное», — говорит автор памятника.







Председатель худсовета Новосибирска, советник мэра Александр Ложкин подтвердил, что в мэрию поступило предложение установить памятник Николаю Чудотворцу возле часовни на Красном проспекте. Когда заявители предоставят сопутствующие документы, предложение об установке памятника рассмотрит художественный совет.







Он уточнил, что авторы обращения — две общественные организации: новосибирское отделение Императорского православного палестинского общества и Новосибирское землячество. В Совет Новосибирского землячества, по данным из открытых источников, входит в том числе и заместитель президента банка ВТБ Валерий Лукьяненко.







«На самом деле этот памятник является тиражным, он установлен уже в нескольких городах, в частности, в Калининграде, в Москве. Отличается только, собственно говоря, храмом, который держит святой Николай. В Новосибирске это часовня, в других городах — другие храмы», — рассказал Александр Ложкин.







В Новосибирском землячестве подтвердили, что обратились в мэрию с инициативой установить этот памятник. Также НГС.НОВОСТИ направили запрос в банк ВТБ, чтобы подтвердить их намерение участвовать в финансировании проекта — однако оперативно прокомментировать вопрос там затруднились.





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