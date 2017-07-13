У оперного театра посадили дерево в память об Арнольде Каце

У оперного театра посадили дерево в память об Арнольде Каце (видео)

В сквере у оперного театра (НОВАТ) гости фестиваля Вероники Джиоевой посадили липовую аллею — одно из деревьев появилось в память о дирижёре Арнольде Каце. 


Аллее дали название Театральная. Её предложил создать творческий коллектив театра, в частности, главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. Идею поддержал мэр Анатолий Локоть. 


«Аллея появилась как памятное место в честь деятелей культуры, сыгравших видную роль в становлении и развитии театра», — пояснили в мэрии. 


Сегодня, 13 июля, липы в сквере перед театром высадила солистка Мариинского театра Вероника Джиоева. Другие деревья посадили оперные певцы Дмитрий Корчак и Василий Ладюк. На церемонии закладки аллеи присутствовал вышедший из декрета директора театра Владимир Кехман. 


Онлайн-видео с посадки аллеи у оперного театра


Одно из деревьев артисты высадили в память о дирижёре Арнольде Каце. Под его руководством в оперном театре поставили, в частности, оперу «Война и мир», балеты «Раймонда» и «Спящая красавица». 


Фестиваль с участием оперной звезды Вероники Джиоевой проходит на большой сцене НОВАТА с 8 по 13 июля. Он завершает 72-ой театральный сезон. Сегодня вечером в театре состоится гала-концерт с участием таких звезд оперной сцены, как Юлия Маточкина, Лиана Сасс, Сергей Кузьмин, Василий Ладюк, Павел Янковский и Вячеслав Стародубцев. 


По задумке организаторов, аллея будет постоянно пополняться новыми деревьями, сообщили в мэрии Новосибирска. Планируется, что следующее дерево на ней появится 29 августа в память об оперном певце, бывшем директоре НОВАТа Валерии Егудине. А 1 октября, в Международный день музыки, артисты высадят саженцы в память о первом главном дирижере новосибирского театра оперы и балета Исидоре Заке. 


«Конечно же, мы очень хотим, чтобы Театральная аллея, которая начала свою историю в июле 2017 года, разрасталась и стала любимым местом новосибирцев, как и наш театр», — привели в пресс-службе НОВАТа слова главного режиссёра театра Вячеслава Стародубцева. 

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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