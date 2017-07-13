После голодовки дольщиков в Кировском районе начали достраивать скандальную многоэтажку

После голодовки дольщиков в Кировском районе начали достраивать скандальную многоэтажку

Застройщик долгостроя на ул.Тульской, компания «Баутехник-Т», заключила новый договор генподряда на завершение строительства.


«На Тульской мы заключили договор генподряда с компанией "СМУ-9", сейчас они приступили к тому, что убирают площадку, — рассказал НГС.НОВОСТИ коммерческий директор застройщика Егор Панасенко. — Определили строительные материалы, сделаем сейчас дефектовку — пока мы год судились, стройка стояла, что-то в негодность могло прийти, сейчас всё будут восстанавливать и планируют с 1 августа к работам приступить».


Между тем председатель ОО ЖК «Тульская» Виталий Грибанов отметил, что за месяц с момента создания рабочей группы по вопросу решения проблемы с обманутыми дольщиками проекта ничего не изменилось, а предложения дольщиков не находят поддержки.


В начале июля представители ОО ЖК «Тульская» приняли участие в парламентских слушаниях в Москве, посвящённых формированию механизмов защиты прав и интересов участников долевого строительства. «По нашей дорожной карте мы предлагаем, чтобы нас включили в дольщики — есть поручение президента, премьер-министра и министра строительства [Михаила] Меня. Если им нужно выделять землю — пусть выделяют так же, по схеме с “Энергомонтажом”», — говорит Виталий Грибанов. Как сообщал ТАСС, в ходе парламентских слушаний глава Минстроя РФ Михаил Мень предложил, в частности, использовать в этих целях земли АИЖК.


В начале июня вице-мэр Новосибирска, глава департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев говорил, что всего на завершение долгостроя необходимо 560 млн руб. 60 млн руб. в проект инвестирует компания «Энергомонтаж» — взамен застройщик получит участок для строительства в Калининском районе.


При этом более 150 инвесторов квартир не могут узаконить свои права на них. В июне они провели почти недельную голодовку на пл. Ленина, пытаясь привлечь к проблеме внимание властей. 

Лиза Пичугина
Фото Ольги Власовой

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