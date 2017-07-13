Из-за строительства надземного перехода на «Речном» перенесли остановку

Ограждение на остановке «Речной вокзал»
Ограждение на остановке «Речной вокзал»

С пятницы, 14 июля, из-за строительства надземного пешеходного перехода переносится одна из остановок «Речной вокзал».


«С 14 июля меняются места посадки-высадки пассажиров автобусов и маршрутных такси на остановочном пункте "Станция метро «Речной вокзал»"», — сообщили в пресс-центре мэрии.


Теперь автобусы маршрутов № 13, 32, 8, 36, 21, 54, 68 170 и 234 будут останавливаться на ул. Большевистской.


Новая схема остановки автобусов
Новая схема остановки автобусов


Остановку «Речной вокзал» по ходу движения транспорта в сторону Первомайского и Советского районов обнесли ограждением и начинают строить надземный переход через ул. Большевистскую к будущему торговому центру «Река».

Ксения Евдокимова
Фото Петра Лохова (1), схема предоставлена пресс-центром мэрии (2)

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