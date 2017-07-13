Крупный пожар на базе отдыха под Новосибирском: спасены 32 человека

Сотрудники базы отдыха вывели из горящего домика более 30 человек
Сотрудники базы отдыха вывели из горящего домика более 30 человек

Ранним утром 13 июля на базе отдыха «Оазис» возле деревни Абрашино в Ордынском районе Новосибирской области произошел крупный пожар. 


«Сегодня в 5:11 пожарные выехали на ликвидацию пожара. Горел 3-этажный дом из бруса размером 10х20 м. 


Со слов администрации базы отдыха, до прибытия пожарных из здания было эвакуировано 32 человека, в том числе и дети 


— они были размещены в иных строениях, находящихся на территории. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Два пожарных расчета и 8 человек ликвидировали открытый огонь только спустя час — в 6:02. Сейчас пожарные еще занимаются тушением здания. «Дознавателем при проведении проверки будут установлена принадлежность здания к коммерческой организации, пока это еще не выявлено. На месте работает следственная оперативная группа», — рассказали в МЧС.


На место тушения приехало 2 пожарных расчета и 8 спасателей
На место тушения приехало 2 пожарных расчета и 8 спасателей


В справочной базы отдыха «Оазис» подтвердили происшествие. «Утром у нас сработала сигнализация — всех людей вывели, разместили в тепле, организовали питание. У нас есть летние домики, домики для персонала — детей отправили туда. 


Мы предупредили всех родителей, детей уже забрали. Это был отряд летнего спортивного лагеря — детям около 9–12 лет.


Всех детей уже увезли домой. Про количество детей сказать не могу», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в справочной базы отдыха.


Как отметили работники «Оазиса», при пожаре сгорело 3-этажное здание, в котором было по 7 двухместных номеров на 1-м и 2-м этажах и один шестиместный номер на 3-м этаже.


Информация уточняется. 


На прошлой неделе из-за короткого замыкания вспыхнул бревенчатый дом на Шлюзе – это произошло вечером 5 июля на ул. Белоусова. 

Мария Шевлягина 
Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

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