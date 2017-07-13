Крупный пожар на базе отдыха под Новосибирском: спасены 32 человека

Сотрудники базы отдыха вывели из горящего домика более 30 человек

Ранним утром 13 июля на базе отдыха «Оазис» возле деревни Абрашино в Ордынском районе Новосибирской области произошел крупный пожар.







«Сегодня в 5:11 пожарные выехали на ликвидацию пожара. Горел 3-этажный дом из бруса размером 10х20 м.





Со слов администрации базы отдыха, до прибытия пожарных из здания было эвакуировано 32 человека, в том числе и дети





— они были размещены в иных строениях, находящихся на территории. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Два пожарных расчета и 8 человек ликвидировали открытый огонь только спустя час — в 6:02. Сейчас пожарные еще занимаются тушением здания. «Дознавателем при проведении проверки будут установлена принадлежность здания к коммерческой организации, пока это еще не выявлено. На месте работает следственная оперативная группа», — рассказали в МЧС.







На место тушения приехало 2 пожарных расчета и 8 спасателей





В справочной базы отдыха «Оазис» подтвердили происшествие. «Утром у нас сработала сигнализация — всех людей вывели, разместили в тепле, организовали питание. У нас есть летние домики, домики для персонала — детей отправили туда.





Мы предупредили всех родителей, детей уже забрали. Это был отряд летнего спортивного лагеря — детям около 9–12 лет.





Всех детей уже увезли домой. Про количество детей сказать не могу», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в справочной базы отдыха.







Как отметили работники «Оазиса», при пожаре сгорело 3-этажное здание, в котором было по 7 двухместных номеров на 1-м и 2-м этажах и один шестиместный номер на 3-м этаже.







Информация уточняется.





На прошлой неделе из-за короткого замыкания вспыхнул бревенчатый дом на Шлюзе – это произошло вечером 5 июля на ул. Белоусова.

