В лесу под Новосибирском до поздней ночи искали заблудившегося грибника

Грибники ушли в лес утром 12 июля
Грибники ушли в лес утром 12 июля

Спасатели второй день ищут 70-летнего грибника, пропавшего в лесу под Новосибирском.


«У потерпевшего нет с собой ни телефона, ни фонарика, никаких других средств, которые дали бы ему возможность дать знать о своем месте нахождения», — рассказали НГС.НОВОСТИ в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.


В среду, 12 июля, в 21:45 оперативный дежурный аварийно-спасательной службы получил сообщение о том, что вблизи поселка Малиновка Новосибирского района потерялся грибник.


Как стало известно спасателям, двое мужчин и женщина ушли в лес ещё утром. Грибники разошлись по лесу, договорившись встретиться в 17:00. Но когда подошло время встречи, в условленном месте собрались только двое. Их 70-летний спутник так и не появился.


Как уточнили в аварийно-спасательной службе НСО, грибники сначала сами пытались найти мужчину, но поиски результата не дали. Тогда спутники пропавшего грибника обратились в службу спасения. На поиски выехали полицейские и сотрудники Новосибирского поисково-спасательного отряда.


Поиски продолжались до половины третьего ночи и возобновились сегодня утром, но пока спасателям не удалось найти грибника. 


Первые подберёзовики, белые грибы и маслята появились в новосибирских лесах в середине июня, сейчас грибной сезон в самом разгаре. В аварийно-спасательной службе Новосибирской области напоминают о том, что перед отправкой в лес нужно обязательно взять с собой фонарик и телефон.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

Прочтений: 7936
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено