В лесу под Новосибирском до поздней ночи искали заблудившегося грибника

Грибники ушли в лес утром 12 июля

Спасатели второй день ищут 70-летнего грибника, пропавшего в лесу под Новосибирском.







«У потерпевшего нет с собой ни телефона, ни фонарика, никаких других средств, которые дали бы ему возможность дать знать о своем месте нахождения», — рассказали НГС.НОВОСТИ в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.





В среду, 12 июля, в 21:45 оперативный дежурный аварийно-спасательной службы получил сообщение о том, что вблизи поселка Малиновка Новосибирского района потерялся грибник.





Как стало известно спасателям, двое мужчин и женщина ушли в лес ещё утром. Грибники разошлись по лесу, договорившись встретиться в 17:00. Но когда подошло время встречи, в условленном месте собрались только двое. Их 70-летний спутник так и не появился.





Как уточнили в аварийно-спасательной службе НСО, грибники сначала сами пытались найти мужчину, но поиски результата не дали. Тогда спутники пропавшего грибника обратились в службу спасения. На поиски выехали полицейские и сотрудники Новосибирского поисково-спасательного отряда.





Поиски продолжались до половины третьего ночи и возобновились сегодня утром, но пока спасателям не удалось найти грибника.





Первые подберёзовики, белые грибы и маслята появились в новосибирских лесах в середине июня, сейчас грибной сезон в самом разгаре. В аварийно-спасательной службе Новосибирской области напоминают о том, что перед отправкой в лес нужно обязательно взять с собой фонарик и телефон.