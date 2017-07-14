Съедобный или ядовитый: новосибирцы хвастаются урожаем грибов в социальных сетях

В новосибирских лесах начался грибной сезон

На этой неделе новосибирцы начали массово выкладывать фотографии собранных грибов в социальных сетях.





«Прошлась по лесу между Кольцово и Академгородком в среду, успела до дождя сходить.





В лес зашла — всё заставлено машинами, такое ощущение, что в город попал. По тропинкам идешь: видно, что вся трава примята, если не сегодня люди ходили, то вчера.





В лесу увидела много грибов-переростков, они все червивые, сейчас пошел второй молоденький слой. В общем, грибы начались», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Дарья.







Она отметила, что в лесу ей попадались белые грибы и подберезовики.





«Сейчас идет слой белых, до этого росли маслята, после пойдут грузди, после этого, ближе к осени, пойдут опята»,





— добавила жительница Новосибирска.







О появлении грибов сообщил в середине июня главный лесничий лесничества ННЦ СО РАН Николай Палигин. «Сейчас растут подберёзовик, маслёнок, белые грибы. Белые грибы растут в основном в Караканском бору, подберёзовик — в лесах в районе Кольцово», — пояснил Палигин.





В продаже свежие грибы появились также в конце июня — за маслята и подберезовики уличные торговцы просят от 150 до 300 руб., в зависимости от размера ёмкости.





Новосибирцы начали активно выкладывать фотографии собранных грибов в Instagram на этой неделе.

Один час в лесу и полное удовлетворение!! Обожаю собирать грибы) #грибы2017 #белыйгриб #грибыновосибирск Публикация от БРОШИ, ОБОДКИ И УКРАШЕНИЯ НСК (@svetlananad) Июл 6 2017 в 1:13 PDT

Редакция НГС.НОВОСТИ подготовила тест о разновидностях грибов — пройдите его перед тем как идти в лес, чтобы не перепутать съедобные и ядовитые.









