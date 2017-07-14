Съедобный или ядовитый: новосибирцы хвастаются урожаем грибов в социальных сетях

В новосибирских лесах начался грибной сезон
В новосибирских лесах начался грибной сезон

На этой неделе новосибирцы начали массово выкладывать фотографии собранных грибов в социальных сетях. 


«Прошлась по лесу между Кольцово и Академгородком в среду, успела до дождя сходить. 


В лес зашла — всё заставлено машинами, такое ощущение, что в город попал. По тропинкам идешь: видно, что вся трава примята, если не сегодня люди ходили, то вчера. 


В лесу увидела много грибов-переростков, они все червивые, сейчас пошел второй молоденький слой. В общем, грибы начались», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Дарья. 


Она отметила, что в лесу ей попадались белые грибы и подберезовики. 


«Сейчас идет слой белых, до этого росли маслята, после пойдут грузди, после этого, ближе к осени, пойдут опята», 


— добавила жительница Новосибирска. 


О появлении грибов сообщил в середине июня главный лесничий лесничества ННЦ СО РАН Николай Палигин. «Сейчас растут подберёзовик, маслёнок, белые грибы. Белые грибы растут в основном в Караканском бору, подберёзовик — в лесах в районе Кольцово», — пояснил Палигин. 


В продаже свежие грибы появились также в конце июня — за маслята и подберезовики уличные торговцы просят от 150 до 300 руб., в зависимости от размера ёмкости. 


Новосибирцы начали активно выкладывать фотографии собранных грибов в Instagram на этой неделе. 

Небольшая доля результата нашей семейной поездки за грибами. 💜💜 с любителей пособирать/полакомиться дарами Сибири. Ездили мы не далеко по Колыванской трассе, ходили не долго, пару часов, может ещё бы и походили, но Богдан уже был против (это наш старший сын и ему очень скоро исполнится 6 лет). Все ничего, если бы не КОМАРЫ, эти надоедливые насекомые, их ничего не берет, хотя мы и мазались и аэрозолем брызгались. Хорошо были в куртках с капюшономи. Интересный факт, у моего мужа зрение далеко не 100% в отличие от моего, но именно он находит грибы, а я вижу только ягоды 😝 вот мы и ходим гуськом по лесу с папой предвадителем 🐯 А вообще я больше еду в лес чтобы поменять обстановку, побыть с семьёй на природе, а если ещё и наберем чтонибудь, так это вообще, день удался 😁 А вы вообще за грибами ездили хоть раз? Делитесь грибными местами НСО, будет полезно всем 😉 #грибнсо #грибникиновосибиоск #грибыновосибирск #сологрибники #ягодыгрибочки #лесныеягоды

Публикация от МАМА🎀 ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ 💎 НСК (@solovjovamila)

Редакция НГС.НОВОСТИ подготовила тест о разновидностях грибов — пройдите его перед тем как идти в лес, чтобы не перепутать съедобные и ядовитые.



Мария Шевлягина
Фото instagram.com/di.vi.di (1), instagram.com/solovjovamila (2), instagram.com/svetlananad (3)

Прочтений: 5612
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено