Съедобный или ядовитый: новосибирцы хвастаются урожаем грибов в социальных сетях
На этой неделе новосибирцы начали массово выкладывать фотографии собранных грибов в социальных сетях.
«Прошлась по лесу между Кольцово и Академгородком в среду, успела до дождя сходить.
В лес зашла — всё заставлено машинами, такое ощущение, что в город попал. По тропинкам идешь: видно, что вся трава примята, если не сегодня люди ходили, то вчера.
В лесу увидела много грибов-переростков, они все червивые, сейчас пошел второй молоденький слой. В общем, грибы начались», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Дарья.
Она отметила, что в лесу ей попадались белые грибы и подберезовики.
«Сейчас идет слой белых, до этого росли маслята, после пойдут грузди, после этого, ближе к осени, пойдут опята»,
— добавила жительница Новосибирска.
О появлении грибов сообщил в середине июня главный лесничий лесничества ННЦ СО РАН Николай Палигин. «Сейчас растут подберёзовик, маслёнок, белые грибы. Белые грибы растут в основном в Караканском бору, подберёзовик — в лесах в районе Кольцово», — пояснил Палигин.
В продаже свежие грибы появились также в конце июня — за маслята и подберезовики уличные торговцы просят от 150 до 300 руб., в зависимости от размера ёмкости.
Новосибирцы начали активно выкладывать фотографии собранных грибов в Instagram на этой неделе.
Редакция НГС.НОВОСТИ подготовила тест о разновидностях грибов — пройдите его перед тем как идти в лес, чтобы не перепутать съедобные и ядовитые.
Мария Шевлягина
Фото instagram.com/di.vi.di (1), instagram.com/solovjovamila (2), instagram.com/svetlananad (3)