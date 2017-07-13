У «Рено» вырвало колесо в жесткой аварии на улице Немировича-Данченко

Последствия аварии

Утром 13 июля два человека уехали на «скорой» после столкновения Renault Sandero и Nissan AD на перекрестке в Кировском районе Новосибирска.



Авария произошла около 9:00 на пересечении ул. Немировича-Данченко и Лыщинского.







«Участники двигались по Немировича навстречу друг другу: "Рено" — со стороны Октябрьского моста, "Ниссан" — со стороны ул. Ватутина. На перекрестке с Лыщинского "Ниссан" при развороте не пропустил встречный "Рено", из-за чего автомобили столкнулись — "Ниссан" ударил "Рено" в переднюю левую часть», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на своего аваркома, побывавшего на месте ДТП.







В «Автоспасе» уточнили, что у «Ниссана» сильно пострадала передняя часть, у «Рено» смят бок и вырвано колесо, так как именно на него пришёлся удар. Из-за аварии на ул. Немировича-Данченко собралась пробка со стороны моста.





По данным аваркома, в аварии пострадали три человека: все они ушиблись головой.







«Водителя "Рено" и пассажира "Ниссана" увезли кареты "скорой помощи" с подозрением на сотрясение мозга. Третий пострадавший отказался от госпитализации», — уточнили в «Авотспасе».







В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что эта авария не попала в сводку ДТП с пострадавшими.





ДТП случилось на перекрестке ул. Немировича-Данченко и Лыщинского





Водителя "Рено" и пассажира "Ниссана" увезла "скорая помощь"





12:02

В группе пропаганды городской Госавтоинспекции уточнили, что в ДТП пострадал 28-летний водитель «Рено Сандеро», сейчас он в больнице.





На месте ДТП





В последний раз ул. Немировича-Данченко попадала в новости об авариях месяц назад: 8 июня на этой улице погиб водитель микроавтобуса «Тойота», въехавший в припаркованную «ГАЗель».

