Новосибирцы наткнулись на десятки мёртвых чаек на берегу Оби
Пара новосибирцев обнаружила два десятка мёртвых чаек на берегу Оби, рядом с поселком Красный Яр под Новосибирском.
«Гуляя у воды, ребята обнаружили не просто много, а очень много погибших чаек — кто-то запутался в сетях, кто-то проглотил крючок и попал в своеобразный капкан долгой и мучительной смерти.
Девчонка, которая обнаружила чаек, позвонила в центр и просто плакала по телефону, когда рассказывала о массовой гибели.
Ей удалось освободить одну птицу — она единственная из 20 чаек была живой, видимо, недавно в сети попала», — рассказала НГС.НОВОСТИ координатор волонтеров Центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева. Инцидент случился 11 июля.
Как предположили волонтеры ЦРХП, причиной массовой гибели чаек стало браконьерство местных жителей: на берегу было расставлено много сетей. «Чаек могла привлечь попавшая в сети рыба», — предположили в центре.
В начале июля другая жительница Новосибирска нашла птицу, оказавшуюся в беде, — она нашла птенца черного коршуна возле дачного участка под Новосибирском. 2-недельный птенец сидел пару дней на траве, его отвезли в Центр реабилитации, где новобранца приютила самка коршуна.
Мария Шевлягина
Фото предоставлено Центром реабилитации хищных птиц