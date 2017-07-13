Новосибирцы наткнулись на десятки мёртвых чаек на берегу Оби

В рыболовные сети на Оби под Новосибирском попало около 20 птиц — все они погибли 
В рыболовные сети на Оби под Новосибирском попало около 20 птиц — все они погибли 

Пара новосибирцев обнаружила два десятка мёртвых чаек на берегу Оби, рядом с поселком Красный Яр под Новосибирском. 


«Гуляя у воды, ребята обнаружили не просто много, а очень много погибших чаек — кто-то запутался в сетях, кто-то проглотил крючок и попал в своеобразный капкан долгой и мучительной смерти. 


Девчонка, которая обнаружила чаек, позвонила в центр и просто плакала по телефону, когда рассказывала о массовой гибели. 


Ей удалось освободить одну птицу — она единственная из 20 чаек была живой, видимо, недавно в сети попала», — рассказала НГС.НОВОСТИ координатор волонтеров Центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева. Инцидент случился 11 июля. 


Единственная спасенная чайка на берегу Оби возле Красного Яра
Единственная спасенная чайка на берегу Оби возле Красного Яра


Как предположили волонтеры ЦРХП, причиной массовой гибели чаек стало браконьерство местных жителей: на берегу было расставлено много сетей. «Чаек могла привлечь попавшая в сети рыба», — предположили в центре. 


В начале июля другая жительница Новосибирска нашла птицу, оказавшуюся в беде, — она нашла птенца черного коршуна возле дачного участка под Новосибирском. 2-недельный птенец сидел пару дней на траве, его отвезли в Центр реабилитации, где новобранца приютила самка коршуна. 

Мария Шевлягина 
Фото предоставлено Центром реабилитации хищных птиц

Прочтений: 1408
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено