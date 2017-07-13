Новосибирцы наткнулись на десятки мёртвых чаек на берегу Оби

В рыболовные сети на Оби под Новосибирском попало около 20 птиц — все они погибли

Пара новосибирцев обнаружила два десятка мёртвых чаек на берегу Оби, рядом с поселком Красный Яр под Новосибирском.







«Гуляя у воды, ребята обнаружили не просто много, а очень много погибших чаек — кто-то запутался в сетях, кто-то проглотил крючок и попал в своеобразный капкан долгой и мучительной смерти.





Девчонка, которая обнаружила чаек, позвонила в центр и просто плакала по телефону, когда рассказывала о массовой гибели.





Ей удалось освободить одну птицу — она единственная из 20 чаек была живой, видимо, недавно в сети попала», — рассказала НГС.НОВОСТИ координатор волонтеров Центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева. Инцидент случился 11 июля.







Единственная спасенная чайка на берегу Оби возле Красного Яра





Как предположили волонтеры ЦРХП, причиной массовой гибели чаек стало браконьерство местных жителей: на берегу было расставлено много сетей. «Чаек могла привлечь попавшая в сети рыба», — предположили в центре.





В начале июля другая жительница Новосибирска нашла птицу, оказавшуюся в беде, — она нашла птенца черного коршуна возле дачного участка под Новосибирском. 2-недельный птенец сидел пару дней на траве, его отвезли в Центр реабилитации, где новобранца приютила самка коршуна.