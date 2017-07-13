Власти продлили пути пяти маршрутов до конца июля

Остановку пяти маршрутов перенесли в два места
Остановку пяти маршрутов перенесли в два места

С сегодняшнего дня в Новосибирске в районе «Чистой Слободы» продлился путь у пяти маршрутов.


«С 13 июля закрывается проезжая часть безымянного проезда от ул. Холмистой к площадке межрейсового отстоя в районе здания по адресу ул. Колхидская, 8», — рассказали в мэрии Новосибирска.


Проезд закрыли из-за работы компании «СИБЭКО», которая сейчас ремонтирует теплотрассу. Ремонт продлится до 30 июля.


Из-за того, что проезд к Колхидской, 8 закрыт, автобусы и маршрутки не смогут останавливаться на остановке «Микрорайон "Чистая Слобода"». Поэтому их конечные остановки перенесли несколько дальше.


«На период работ движение маршрутов автобусов № 39, 43, 57 по ул. Холмистой, ул. Спортивной, ул. Порт-Артурской продлено до о.п. "Ул. Порт-Артурская", маршрутов маршрутного такси № 12, 18 — до о.п. "Спортивная" в прямом и обратном направлении», — рассказали в мэрии.


Новый путь маршруток до остановки «Спортивная»
Новый путь маршруток до остановки «Спортивная»


Новый путь маршруток до остановки «Порт-Артурская»
Новый путь маршруток до остановки «Порт-Артурская»


Елена Громкова
Фото из архива НГС
Фрагмент справочника 2ГИС

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