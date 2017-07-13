Новосибирцы залили в соцсети массу роликов с концерта популярной украинской группы

Концерт в Новосибирске
Концерт в Новосибирске

Вечером 12 июля в Новосибирске в ресторане «Максимилианс» выступила украинская группа «Время и Стекло».


Посетители заведения сразу рассказали о прошедшем мероприятии в своих соцсетях. «"Время и Стекло", затусили как следует на концерте в "Максимилиансе"!!! Ребята раскачали танцпол, исполнив свои самые-самые хиты!!!» — пишут в «Инстаграме» поклонники группы.


Группа «Время и Стекло» — украинская поп-группа, образованная в 2010 году, в ее состав входят Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний.


Сейчас в «Инстаграме» можно увидеть видеоролики и фото с новосибирского концерта, а также селфи с исполнителями.

#времяистекло #нск #новосибирск #maximilians #имя505 @nadyadorofeeva @positiff

Публикация от Владимир (@dr.sokolik)


#времяистекло #нск #новосибирск #maximilians #таквыпалакарта @nadyadorofeeva @positiff

Публикация от Владимир (@dr.sokolik)


Сходили на "Время и Стекло" в отличной компании! 👍🏼👍🏼👍🏼

Публикация от Людмила Щербакова (@milansh1982)



Новосибирцы всегда выкладывают в соцсети ролики после концертов различных исполнителей. Например, в конце прошлой недели жители города делись в соцсетях кадрами с концерта рэпера Noize MC.

Елена Громкова
Фото, видео и скриншот instagram.com

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