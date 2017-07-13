Новосибирцы залили в соцсети массу роликов с концерта популярной украинской группы
Вечером 12 июля в Новосибирске в ресторане «Максимилианс» выступила украинская группа «Время и Стекло».
Посетители заведения сразу рассказали о прошедшем мероприятии в своих соцсетях. «"Время и Стекло", затусили как следует на концерте в "Максимилиансе"!!! Ребята раскачали танцпол, исполнив свои самые-самые хиты!!!» — пишут в «Инстаграме» поклонники группы.
Группа «Время и Стекло» — украинская поп-группа, образованная в 2010 году, в ее состав входят Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний.
Сейчас в «Инстаграме» можно увидеть видеоролики и фото с новосибирского концерта, а также селфи с исполнителями.
Новосибирцы всегда выкладывают в соцсети ролики после концертов различных исполнителей. Например, в конце прошлой недели жители города делись в соцсетях кадрами с концерта рэпера Noize MC.
Елена Громкова
Фото, видео и скриншот instagram.com