Дерево упало на «Мерседес» после ливня в Дзержинском районе

Место происшествия

Вечером, 12 июля, после проливного дождя в Новосибирске в Дзержинском районе на припаркованный «Мерседес» упали деревья.





Инцидент случился во дворах недалеко от остановки Королёва — после ливня повалило три дерева.





«Одни сказали, что это от шквального ветра, вторые сказали, что молния ударила», — передал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель, который прислал в редакцию фото случившегося.





У вчерашнего дождя были и другие неприятные последствия, о том, как город топило накануне вечером можно посмотреть в этом материале.