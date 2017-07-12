С полисами ОСАГО придумали новое мошенничество

Российские автовладельцы начали массово совершать махинации с полисами ОСАГО, сообщили в Центральном банке РФ.





В случае ДТП водители просто очень быстро покупают электронный полис ОСАГО, в том числе и на короткий срок, и получается, что страховка покрывает день, в который произошла авария. Водитель заявляет о ДТП через 30 минут после совершения интернет-покупки, отметили в ЦБ.





В связи с этим регулятор предложил активировать полисы ОСАГО только через три дня после покупки. Сейчас это предложение должно пройти публичное обсуждение, только потом может выйти соответствующий законопроект.







