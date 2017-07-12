Пассажир S7 сломал зуб об сэндвич с курицей

Днем 12 июля пассажир авиакомпании S7 сломал зуб во время приема пищи на борту рейса «Новосибирск – Екатеринбург».





«Я ел сэндвич с курицей – он входил в основной обед. Купил билет эконом-класса.





Один раз укусил – почувствовал, что куриное мясо жесткое. Второй раз укусил – и зуб сломался пополам.





Сообщил об этом бортпроводнице, она взяла сэндвич, унесла куда-то. Потом вернулась, сказала, что посмотрела содержимое мяса, ничего инородного там не было. Пометила где-то себе эту ситуацию и предложила обезболивающую таблетку», - рассказал НГС пассажир рейса авиакомпании S7 №3253 Сергей Горшенин.







Как добавил мужчина, 2 года назад он уже лечил этот зуб – ему убирали кариес и удалили нерв. Горшенин планирует получить компенсацию за испорченный зуб, пока он не писал письменное обращение в компанию, но сообщил об этом случае на «горячую линию». «Чтобы вылечить зуб, нужно примерно 15 тысяч – это по предварительным меркам. Деньги не маленькие все-таки», - пояснил мужчина.







В пресс-службе авиакомпании уже в курсе ситуации. «Бортпроводники принесли извинения и предложили помощь. В случае обращения пассажира по вопросу компенсации вопрос будет рассмотрен после расследования ситуации. Мы внимательно следим за качеством питания на борту, службы авиакомпании регулярно проводят аудит поставщиков, а также учитывают обратную связь от пассажиров», - пояснила пресс-секретарь S7 Group Анна Бажина.







Анна Бажина пояснила, что мужчина должен обратится за компенсацией.





«Нам очень жаль, я передала информацию в соответствующий отдел. О конкретной сумме по возмещению ущерба пока речи не идет, потому что это несчастный случай»,





- добавила пресс-секретарь авиакомпании.





В конце июня новосибирские прокуроры обвинили S7 в нарушении прав покупателей билетов эконом-класса — ведомство посчитало, что авиакомпания «Сибирь» нарушает правила перевозки багажа.