На «Речном» перегородили остановку, чтобы построить мост

Ограждение на остановке «Речной вокзал»

Остановку «Речной вокзал» по ходу движения транспорта в сторону Первомайского и Советского районов обнесли ограждением.





Здесь начнут строить надземный переход через ул. Большевистскую к будущему торговому центру.





«Остановку будут реконструировать, и в этом месте будет пешеходный мост из торгового центра и выходить на остановку общественного транспорта. Сейчас эти ограждения связаны с монтажом пролётного строения пешеходного моста», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Главного управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк.





Скорое начало работ по строительству надземного перехода НГС.НОВОСТИ подтвердил один из инвесторов торгового комплекса «Река» Евгений Коновалов.







«Сама металлическая конструкция на заводе уже готова. Огораживается металлическая площадка, чтобы её (конструкцию. — НГС.НОВОСТИ) туда в ночное время перевезти, чтобы не создавать [трудностей для пешеходов и автомобильного движения].





После этого на месте будет проведена досборка, также в ночное время»,





— рассказал Коновалов. Он не назвал точных сроков строительства перехода, но заверил, что строители выполнят монтаж «в максимально короткие сроки». Одновременно со строительством перехода будет сделан лестничный спуск со стороны улицы Зыряновской и станции метро, добавил Евгений Коновалов.

В проектной декларации указано, что ТК «Река» будет построен к концу 2017 года

Начальник ГУБО Юрий Сердюк добавил, что в часы пик и во время городских праздников в подземном пешеходном переходе постоянно возникает давка — поэтому надземный пешеходный переход здесь необходим. Помимо этого в планах городских властей построить крытый павильон и в той части остановки общественного транспорта «Речной вокзал», откуда отправляются маршруты в сторону ул. Выборной.







Торговый комплекс «Река» (ранее проект назывался «Речной вокзал») общей площадью более 17 тыс. кв. м строится с начала 2010-х годов. В проектной декларации на сайте ТЦ указано, что разрешение на ввод в эксплуатацию будет получено ориентировочно в III кв. 2017 года.





Торговый комплекс у станции метро «Речной вокзал» — не единственный коммерческий объект, который возводится в этой части Октябрьского района. В начале июля стало известно, что частный сектор на участке ул. Большевистской между Коммунальным мостом и автовокзалом обнесли металлическим забором. Эти дома снесут из-за строительства общественного комплекса.