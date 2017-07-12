Салон троллейбуса затопило водой на Ипподромской

Троллейбус № 13 вечером 12 июля возле остановки «Ул. Ипподромская»

Вечером 12 июля из-за мощного ливня затопило троллейбус № 13.







Инцидент произошел в 19:00 возле остановки «Ул. Ипподромская». «Я ехал в троллейбусе, он спускался с пригорка по ул. Писарева на ул. Ипподромскую. Троллейбус затопило водой окончательно возле Плехановского жилмассива. Водитель троллейбуса остановился и вызвал техпомощь,





дальше ехать уже было нельзя, троллейбус обесточился полностью — пассажиров попросили выйти»,





— рассказал НГС.НОВОСТИ пассажир троллейбуса № 13 Александр Изосимов.











На кадрах видно, как вода затекла в салон троллейбуса, а пассажиры положили на сиденья ноги, чтобы не промочить. «Выходить пришлось банально — по воде. Я не посмотрел, возвращали ли деньги за проезд, просто собрался и пересел на автобус», — добавил Изосимов.





В диспетчерской Дзержинского троллейбусного депо сообщили, что троллейбусы довольно часто прекращают работать во время дождя, но чтобы вода затапливала салон – такие случаи единичны. «Сегодня много троллейбусов стоит – на «Сибири» (остановка – прим. М.Ш.), на новосибирском автопарке, еще в паре мест сейчас стоят», - пояснили в диспетчерской.







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