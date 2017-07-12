Салон троллейбуса затопило водой на Ипподромской

Троллейбус № 13 вечером 12 июля возле остановки «Ул. Ипподромская»
Троллейбус № 13 вечером 12 июля возле остановки «Ул. Ипподромская»

Вечером 12 июля из-за мощного ливня затопило троллейбус № 13.


Инцидент произошел в 19:00 возле остановки «Ул. Ипподромская». «Я ехал в троллейбусе, он спускался с пригорка по ул. Писарева на ул. Ипподромскую. Троллейбус затопило водой окончательно возле Плехановского жилмассива. Водитель троллейбуса остановился и вызвал техпомощь, 


дальше ехать уже было нельзя, троллейбус обесточился полностью — пассажиров попросили выйти»,


— рассказал НГС.НОВОСТИ пассажир троллейбуса № 13 Александр Изосимов.



На кадрах видно, как вода затекла в салон троллейбуса, а пассажиры положили на сиденья ноги, чтобы не промочить. «Выходить пришлось банально — по воде. Я не посмотрел, возвращали ли деньги за проезд, просто собрался и пересел на автобус», — добавил Изосимов. 


В диспетчерской Дзержинского троллейбусного депо сообщили, что троллейбусы довольно часто прекращают работать во время дождя, но чтобы вода затапливала салон – такие случаи единичны. «Сегодня много троллейбусов стоит – на «Сибири» (остановка – прим. М.Ш.), на новосибирском автопарке, еще в паре мест сейчас стоят», - пояснили в диспетчерской. 


Вечер 12 июля начался в Новосибирске с проливного дождя, из-за которого дороги города оказались под водой. Новосибирские водители встали в пробки во всем городе — сервис Яндекс.Пробки оценил заторы в 10 баллов из 10. 

Мария Шевлягина 
Скриншот и видео Александра Изосимова

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