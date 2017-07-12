После ливня дороги Новосибирска сковали 10-балльные пробки

Новосибирские водители встали в 10-балльную пробку вечером 12 июля
Новосибирские водители встали в 10-балльную пробку вечером 12 июля

Вечером 12 июля после мощного ливня новосибирские водители встали в пробки во всем городе — сервис Яндекс.Пробки оценил заторы в 10 баллов из 10.


Самый серьёзный и длинный затор замечен на ул. Ипподромской. По данным сервиса «Яндекса», на этой улице пробка начинается от ул. Кавалерийской и завершается на ул. Военной. Длина затора — 4,5 км, скорость движения составляет 3 км/ч. В такой же ситуации оказалась ул. Писарева. 


Пробки в центральной части Новосибирска
Пробки в центральной части Новосибирска


С такой же скоростью едут водители на ул. Владимировской. Там затор растянулся на 2 км — от ул. Ногина до Димитровского моста.


Пробки в районе ул. Фабричной и проспекта Димитрова
Пробки в районе ул. Фабричной и проспекта Димитрова


В целом во всем Центральном районе замечены пробки — средняя скорость движения по центру составляет 5–10 км/ч. На ул. Гоголя отмечен особенно серьезный затор — от ул. Ипподромской до Красного проспекта скорость движения составляет 3 км/ч. 


После ливня дороги Новосибирска сковали 10-балльные пробки (схема)


Не повезло водителям, оказавшемся на ул. Большевистской, — движение в сторону Речного вокзала составляет 7 км/ч. Затор длиной 2 км наблюдается от ТЦ «Лента» до ул. Маковского. 


Пробки на ул. Большевистской в сторону центра
Пробки на ул. Большевистской в сторону центра


Вечер 12 июля начался в Новосибирске с проливного дождя, из-за которого дороги города оказались под водой.

Мария Шевлягина 
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот yandex.ru/maps (2–5)

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