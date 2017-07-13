На Станиславского разверзлась огромная яма с водой

Возле дома по ул. Станиславского, 3

В Новосибирске на ул. Станиславского появилась широкая яма, которую залило водой.







Яма растянулась на длину почти всей дороги во дворе рядом с домом на ул. Станиславского, 3. Очевидцы написали в редакцию, что яма на этом месте остаётся на протяжении 3 недель.





Теплотрассу рядом ремонтировала компания АО «СИБЭКО». Энергетики пообещали, что приведут дорогу в порядок через две недели.







«На данном участке в июне проходили испытания тепловых сетей на плотность и прочность по зоне теплоснабжения от новосибирской ТЭЦ-3. При испытаниях выявился дефект, который впоследствии был устранен.





После устранения дефекта была проведена диагностика состояния трубопроводов, которая показала необходимость дополнительного ремонта (замены) трубопроводов рядом с отремонтированным участком.





В течение двух недель необходимые работы будут проведены и выполнено обратное благоустройство. На данный момент все потребители, запитанные от этой теплотрассы, снабжаются горячим водоснабжением», — рассказали в компании.







Ремонт теплотрасс нередко сопровождаются проблемами на дорогах. Например, утром 12 июля на проезжей части ул. Немировича-Данченко появилось сразу две ямы.