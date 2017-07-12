В ботсаду открыли выставку деревьев с красивой стрижкой

На придание формы одному дереву может уйти до 5 лет
На придание формы одному дереву может уйти до 5 лет

В Ботаническом саду СО РАН на площади в полгектара открылась экспозиция стриженных древесных растений — над её созданием автор проекта Татьяна Киселёва работала 7 лет.  


«Выполняли всё своими силами. Какие-то растения доращивали в питомниках, какие-то высаживали сеянцами и формировали на участке. Часть материала ещё доращивается», — рассказала Татьяна Киселёва корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Деревья подстрижены в виде десятка разных фигур
Деревья подстрижены в виде десятка разных фигур


В экспозиции Татьяна использовала 62 формы и вида растений. В итоге получилось сделать больше десятка разных фигур, среди которых лабиринт, божья коровка, яблоко. «Основная масса растений — лиственница, туя западная, клён Гиннала, снежноягодники», — пояснила Татьяна Киселёва. 


Татьяна брала за образцы топиарные (фигурные. — О.В.) формы из босатдов Франции, Чехии, Китая, Санкт-Петербурга. Стрижкой растений она в основном занималась сама.


Для работы использовались лиственница, туя западная, клён Гиннала и снежноягодники
Для работы использовались лиственница, туя западная, клён Гиннала и снежноягодники


По словам Татьяны, на придание формы одному дереву может уйти до 5 лет. «Сколько будет расти растение, столько оно и будет подвергаться изменениям. Если ветка сломается, то форма поменяется. Это живой организм. Важно также чувствовать форму — не просто знать технику обрезки. Ты должен быть художником», — говорит она. 


Автор проекта считает, что для придания кронам деревьев формы нужно быть художником
Автор проекта считает, что для придания кронам деревьев формы нужно быть художником


Специально для осмотра фигур на месте экспозиции в ботсаду сделали газон и отсыпали дорожки. «Газон выкашивает наша служба. Только на хорошем чистом газоне можно смотреть формы. Дорожки отсыпали органическим материалом — щепой после органической обрезки в дендрарии», — рассказала Татьяна Киселёва.


В ботаническом саду есть не только экспозиция фигурных деревьев, но и многие другие, например редчайшая коллекция деревьев-бонсаев, которую создал известный новосибирец Юрий Овчинников. В этом году посетители ботсада жаловались, что коллекция заросла сорняками. Однако руководство ботсада СО РАН заверило, что с коллекцией всё в порядке. 

Ольга Власова
Фото предоставлены Татьяной Киселёвой

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