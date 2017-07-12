В ботсаду открыли выставку деревьев с красивой стрижкой

На придание формы одному дереву может уйти до 5 лет

В Ботаническом саду СО РАН на площади в полгектара открылась экспозиция стриженных древесных растений — над её созданием автор проекта Татьяна Киселёва работала 7 лет.





«Выполняли всё своими силами. Какие-то растения доращивали в питомниках, какие-то высаживали сеянцами и формировали на участке. Часть материала ещё доращивается», — рассказала Татьяна Киселёва корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Деревья подстрижены в виде десятка разных фигур





В экспозиции Татьяна использовала 62 формы и вида растений. В итоге получилось сделать больше десятка разных фигур, среди которых лабиринт, божья коровка, яблоко. «Основная масса растений — лиственница, туя западная, клён Гиннала, снежноягодники», — пояснила Татьяна Киселёва.







Татьяна брала за образцы топиарные (фигурные. — О.В.) формы из босатдов Франции, Чехии, Китая, Санкт-Петербурга. Стрижкой растений она в основном занималась сама.







Для работы использовались лиственница, туя западная, клён Гиннала и снежноягодники





По словам Татьяны, на придание формы одному дереву может уйти до 5 лет. «Сколько будет расти растение, столько оно и будет подвергаться изменениям. Если ветка сломается, то форма поменяется. Это живой организм. Важно также чувствовать форму — не просто знать технику обрезки. Ты должен быть художником», — говорит она.







Автор проекта считает, что для придания кронам деревьев формы нужно быть художником





Специально для осмотра фигур на месте экспозиции в ботсаду сделали газон и отсыпали дорожки. «Газон выкашивает наша служба. Только на хорошем чистом газоне можно смотреть формы. Дорожки отсыпали органическим материалом — щепой после органической обрезки в дендрарии», — рассказала Татьяна Киселёва.







В ботаническом саду есть не только экспозиция фигурных деревьев, но и многие другие, например редчайшая коллекция деревьев-бонсаев, которую создал известный новосибирец Юрий Овчинников. В этом году посетители ботсада жаловались, что коллекция заросла сорняками. Однако руководство ботсада СО РАН заверило, что с коллекцией всё в порядке.