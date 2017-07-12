Водитель «Тойоты» сбил дорожного рабочего на трассе под Новосибирском

Авария произошла днём 12 июля на трассе М52

Водитель Toyota не заметил притормаживающие автомобили и сбил дорожного рабочего на въезде в Бердск.





Авария произошла в 13:20 на 44-м километре трассы М52 — рядом с поворотом на въездную дорогу в бердский посёлок Вега. «62-летний водитель двигался на автомобиле Toyota Lite Ace со стороны Искитима в сторону Новосибирска. Он совершил наезд на 24-летнего пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу дорожного движения.





Пешеход был одет в рабочую одежду, но на этом участке дороги не было никаких дорожных работ»,





— рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного отдела пропаганды УГИБДД.





В результате аварии молодой мужчина был госпитализирован на машине «скорой помощи». Он получил перелом ноги и ряд других тяжелых травм. «Водитель пояснил, что он ехал по левой полосе, и увидел, что водитель с правой полосы, двигавшийся в попутном направлении, решил притормозить. Так как водитель Toyota не увидел пешехода, он продолжил движение и допустил столкновение», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Случаи, когда пешеходы страдают из-за невнимательности водителя, не единичны в Новосибирске. 4 июня в Нижней Ельцовке «Тойота» толкнула «Шкоду» на переходящего дорогу мужчину. Он получил многочисленные ушибы, ссадины и травму ноги.