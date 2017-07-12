Водитель «Тойоты» сбил дорожного рабочего на трассе под Новосибирском

Авария произошла днём 12 июля на трассе М52
Авария произошла днём 12 июля на трассе М52

Водитель Toyota не заметил притормаживающие автомобили и сбил дорожного рабочего на въезде в Бердск. 


Авария произошла в 13:20 на 44-м километре трассы М52 — рядом с поворотом на въездную дорогу в бердский посёлок Вега. «62-летний водитель двигался на автомобиле Toyota Lite Ace со стороны Искитима в сторону Новосибирска. Он совершил наезд на 24-летнего пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу дорожного движения. 


Пешеход был одет в рабочую одежду, но на этом участке дороги не было никаких дорожных работ», 


— рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного отдела пропаганды УГИБДД. 


В результате аварии молодой мужчина был госпитализирован на машине «скорой помощи». Он получил перелом ноги и ряд других тяжелых травм. «Водитель пояснил, что он ехал по левой полосе, и увидел, что водитель с правой полосы, двигавшийся в попутном направлении, решил притормозить. Так как водитель Toyota не увидел пешехода, он продолжил движение и допустил столкновение», — пояснили в пресс-службе ведомства. 


Случаи, когда пешеходы страдают из-за невнимательности водителя, не единичны в Новосибирске. 4 июня в Нижней Ельцовке «Тойота» толкнула «Шкоду» на переходящего дорогу мужчину. Он получил многочисленные ушибы, ссадины и травму ноги.  

Мария Шевлягина 
Фото Сергея Болдырева

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