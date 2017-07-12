Коврик для дедушки Ленина: на главной площади Новосибирска положили резиновое покрытие

Всего рабочие приклеят на постамент 36 кв. м резины
Всего рабочие приклеят на постамент 36 кв. м резины

Специалисты МКУ «Горзеленхоз» начали укладывать резиновое покрытие на постамент памятника Ленину на главной площади города.


«Всего на постамент будет уложено 36 кв. м покрытия. Для того чтобы не повредить камень, укладка производится на клей», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии пояснили, что с резиновым покрытием каменный постамент станет более безопасным. 


«Полированный камень — достаточно скользкое покрытие, а после выпадения осадков он становится очень опасным для людей, которые здесь гуляют. Это и мамочки с маленькими детьми, и пожилые люди, и гости нашего города. К сожалению, случается, что люди получают здесь травмы. Поэтому принято решение уложить по периметру резиновое покрытие», — объяснил директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин.


С резиновым покрытием постамент перестанет быть травмоопасным
С резиновым покрытием постамент перестанет быть травмоопасным


Памятник Ленину, стоящий напротив оперного театра, уже давно стал символом Новосибирска и обязательным пунктом программы для приезжих туристов. Один из них — американский художник Марк Савиано — даже набил на ноге татуировку в виде этого памятника


Кроме того, кататься возле памятника и по его пьедесталу очень любят новосибирские скейтбордисты. В прошлом году по этому поводу сокрушался мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Когда я вечером возвращаюсь домой и вижу группу молодых людей, которые там катаются, у меня возникает чувство досады. Мне кажется неправильным, что молодежь не понимает, что есть исторические места, к которым нужно относиться уважительно», — заявил тогда мэр.


Также он поручил полиции усилить охрану памятника, а профильным службам рекомендовал подыскать более подходящее место для скейтбордистов.


Справка: Скульптурная композиция на площади Ленина была установлена 5 ноября 1970 года. В центре находится памятник Ленину, справа от него расположены фигуры рабочего, солдата и крестьянина, которые символизируют движущие силы революции, слева — юноша с факелом и девушка с колосьями, символизирующие преемственность поколений. (Википедия)

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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