Новосибирец попытался пройти в суд с пистолетом в сумке

В Новосибирске судебные приставы задержали 35-летнего мужчину, который попытался попасть в Заельцовский суд с пистолетом.







«В каждом суде у нас стоит пост №1, так называемый, то есть вход контролирует судебные приставы, стоят рамки металлодетектора. Когда гражданин проходит, ему предлагают оставить все запрещенные к проносу предметы. Гражданин сказал, что у него нет запрещённых предметов — прошел через рамки металлодетектора, тот начал пищать. С помощью ручного металлодетектора просканировали сумку, попросили открыть, он открыл и увидели, что там пистолет лежит», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе судебных приставов по НСО, отметив, что инцидент произошел 10 июля.





Оказалось, что у мужчины при себе был травматический пистолет МР-79-9ТМ — так называемый «Макарыч». В его магазине были патроны.





«Он сказал, что забыл, что у него в сумке пистолет. И лицензию он с собой не взял», — сообщили приставы.





В суде мужчина хотел получить реквизиты, чтобы оплатить долг. Так как мужчина обманул приставов, они составили на него административный протокол по по ст.17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судебного пристава). Кроме того, после этого в суд вызвали полицию, нарушителя забрали в отдел.





Решение по протоколу будет выносить суд. Прежде мужчину уже судили по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).





Жителей НСО ловят на входе в суд не только с оружием — в 2014 году жительница Доволенского района попалась на входе в суд с серпом.