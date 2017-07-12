Проливной дождь затопил дороги Новосибирска

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Возле «Сибирского Молла»

Вечер 12 июля начался в Новосибирске с проливного дождя, из-за которого дороги города оказались под водой.







Гроза с градом началась в городе около 16:30, о том, что в ближайшие дни в городе будет дождливо, уже неоднократно предупреждали синоптики.





Присылайте ваши снимки затопленных дорог и дворов через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость». Лучшие из них редакция опубликует.













Публикация от Александра Водолей (@sandravodoley) Июл 12 2017 в 2:43 PDT





18:07

Читатель НГС прислал в редакцию видео, снятое около вокзала «Новосибирск-Главный», — тут топит довольно часто.









17:45





«За "Галереей" настоящий потоп. Затоплены погрузочные платформы магазинов», — рассказывают очевидцы.





Фото читателя





Фото читателя





17:37





Пр. Дзержинского, между ул. Трикотажной и Волочаевской.





Последствия дождя. Фото читателя





17:34





«Крылова после дождя, но воды на дороге еще много. Машины крадутся, а не едут», — рассказал читатель Андрей.







Ул. Крылова. Фото читателя





17:29





Перекресток ул. Ленина и Урицкого.





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова





17:23





Серьёзный потоп на ул. Ипподромской совпал с приближающимся часом пик.









17:14

Потоп и на пл. Ленина — пешеходы прыгают по переходам, затопленным водой.





Залитый дождём Красный проспект. Фото Ольги Бурлаковой





Затопленный переход на пл. Ленина. Фото Ольги Бурлаковой





17:13

Читатель НГС.НОВОСТИ присылает восхитительные кадры, сделанные в районе станции метро «Гагаринская» — настоящий водопад.





Фото читателя



