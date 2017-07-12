Проливной дождь затопил дороги Новосибирска

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Возле «Сибирского Молла»
Возле «Сибирского Молла»

Вечер 12 июля начался в Новосибирске с проливного дождя, из-за которого дороги города оказались под водой.


Гроза с градом началась в городе около 16:30, о том, что в ближайшие дни в городе будет дождливо, уже неоднократно предупреждали синоптики.


Присылайте ваши снимки затопленных дорог и дворов через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость». Лучшие из них редакция опубликует.





Читатель НГС прислал в редакцию видео, снятое около вокзала «Новосибирск-Главный», — тут топит довольно часто.




«За "Галереей" настоящий потоп. Затоплены погрузочные платформы магазинов», — рассказывают очевидцы.


Фото читателя
Фото читателя


Фото читателя
Фото читателя



Пр. Дзержинского, между ул. Трикотажной и Волочаевской.


Последствия дождя. Фото читателя
Последствия дождя. Фото читателя



«Крылова после дождя, но воды на дороге еще много. Машины крадутся, а не едут», — рассказал читатель Андрей.


Ул. Крылова. Фото читателя
Ул. Крылова. Фото читателя



Перекресток ул. Ленина и Урицкого.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова



Серьёзный потоп на ул. Ипподромской совпал с приближающимся часом пик. 



Потоп и на пл. Ленина — пешеходы прыгают по переходам, затопленным водой.


Залитый дождём Красный проспект. Фото Ольги Бурлаковой
Залитый дождём Красный проспект. Фото Ольги Бурлаковой


Затопленный переход на пл. Ленина. Фото Ольги Бурлаковой
Затопленный переход на пл. Ленина. Фото Ольги Бурлаковой


Читатель НГС.НОВОСТИ присылает восхитительные кадры, сделанные в районе станции метро «Гагаринская» — настоящий водопад. 


Фото читателя
Фото читателя


Елена Громкова
Фото Михаила Руднева, Стаса Соколова, Ольги Бурлаковой, instagram.com, читателей НГС
Видео Ксении Евдокимовой, vk.com/avtospas54rus

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