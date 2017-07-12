Проливной дождь затопил дороги Новосибирска
Вечер 12 июля начался в Новосибирске с проливного дождя, из-за которого дороги города оказались под водой.
Гроза с градом началась в городе около 16:30, о том, что в ближайшие дни в городе будет дождливо, уже неоднократно предупреждали синоптики.
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Читатель НГС прислал в редакцию видео, снятое около вокзала «Новосибирск-Главный», — тут топит довольно часто.
«За "Галереей" настоящий потоп. Затоплены погрузочные платформы магазинов», — рассказывают очевидцы.
Пр. Дзержинского, между ул. Трикотажной и Волочаевской.
«Крылова после дождя, но воды на дороге еще много. Машины крадутся, а не едут», — рассказал читатель Андрей.
Перекресток ул. Ленина и Урицкого.
Серьёзный потоп на ул. Ипподромской совпал с приближающимся часом пик.
Потоп и на пл. Ленина — пешеходы прыгают по переходам, затопленным водой.
Читатель НГС.НОВОСТИ присылает восхитительные кадры, сделанные в районе станции метро «Гагаринская» — настоящий водопад.
Елена Громкова
Фото Михаила Руднева, Стаса Соколова, Ольги Бурлаковой, instagram.com, читателей НГС
Видео Ксении Евдокимовой, vk.com/avtospas54rus