В «СИБЭКО» назвали сроки ремонта огромных ям на Немировича-Данченко

Яма на ул. Немировича-Данченко
Яма на ул. Немировича-Данченко

Утром 12 июля в Новосибирске на ул. Немировича-Данченко на небольшом расстоянии друг от друга появились сразу 2 ямы — власти и «СИБЭКО» рассказали, почему они появились и когда их устранят. 


Провалы возникли на проезжей части возле дома по адресу ул. Немировича-Данченко, 119, недалеко от «Советской Сибири» на полосе в сторону перекрестка с ул. Сибиряков-Гвардейцев. Одна из ям оказалось неглубокой, другая — глубиной в 2 метра.


Как отметили в пресс-центре мэрии, ямы появились из-за испытаний теплосетей, которые проводили сотрудники «СИБЭКО». «Провалы возникли из-за выявленного дефекта. "СИБЭКО" будет восстанавливать дорогу за свой счет», — добавили в пресс-центре.


«Был выявлен дефект на теплотрассе диаметром 400 мм, расположенной по адресу ул. Немировича-Данченко, 119, в результате чего образовался подземный размыв грунта. Дефект будет устранен 12-13 июля.  


Благоустройство данного участка проезжей части будет сделано ориентировочно в течение 5 дней»,


— сообщили в пресс-службе «СИБЭКО».


Как отметили в энергокомпании, сроки проведения работы зависят от результатов гидравлических испытаний, которые запланированы на 13 июля. 


Последний известный случай с крупным провалом асфальта произошёл на Красном проспекте возле остановки «Гагаринская» — яма появилась 5 июля. 


Присылайте ваши снимки ям на дорогах через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость». Лучшие из них редакция опубликует.

Мария Шевлягина 
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