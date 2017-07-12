После 7 лет мучений: врачи спасли сибирячку с невыносимыми болями после операции

Татьяна Родионова с врачом-нейрохирургом Владимиром Климовым

Врачи федерального центра нейрохирургии в Новосибирске рассказали историю 49-летней пациентки, которая 7 лет мучилась от невыносимых болей в позвоночнике после проведённых в другой клинике операций, — ей стало лучше, но подолгу ходить она уже не сможет.





Сибирячке Татьяне Родионовой 49 лет. И последние 7 лет она пыталась вылечить позвоночник. Как рассказала сама Татьяна, всё началось с сильных болей в пояснице, они и заставили обратиться за медицинской помощью — установкой специальных конструкций на позвоночник. Незадолго до этого она получила перелом грудного отдела позвоночника после неудачного падения.







Врачи клиники, название которой пациентка сообщить отказалась, провели несколько операций по квоте, но после них Татьяна почувствовала себя ещё хуже.







«Всё болело, я не могла ходить, мучила всех своих домочадцев, они не знали, куда от меня деваться. Постоянно сильные обезболивающие. Дошла уже до костыля», — объяснила Татьяна НГС.НОВОСТИ.







Врачи клиники говорили ей, что установленные конструкции были «несостоятельными». Обратиться в новосибирский центр нейрохирургии ей посоветовали друзья — здесь лечение тоже было по квоте.







Конструкция будет стоять на позвоночнике всю жизнь — если она установлена без нарушений, то пациент и не почувствует её





«К сожалению, течение болезни пошло таким образом, что каждый раз операции заканчивались поломкой металлоконструкций. Причина этому — так называемый медицинским языком псевдоартроз позвоночника — после стабилизирующих вмешательств (установки фиксирующих конструкций. — М.М.). Русским языком это называется ложный сустав — он формируется там, где должно быть сращение позвонков, но этого не происходит в силу разных причин», — пояснил врач-нейрохирург, заведующий спинальным отделением центра Владимир Климов.







Врач рассказал, что когда к ним поступила Татьяна Родионова, команда центра долго думала, как её вылечить, поскольку обычные технологии уже использовали другие врачи, и результата они не дали. В итоге новосибирские нейрохирурги сделали операции в два этапа — это заняло более 6 часов.







Сначала они подошли к месту, где развился ложный сустав, удалили стоявший там имплант, подготовили позвонки для более полноценного сращения. Также они поставили титановый кейдж.





Псевдоартроз, то есть формирование ложного сустава на месте сращения позвонков, вызывает сильные боли у пациентов, говорит Владимир Климов





«Это имплант контейнерного типа. У него есть специальные полости, куда помещается либо собственная кость пациента, либо специальный материал, который способствует образованию костной мозоли. И получается сращение позвонков. Кость не может срастись с металлом, с пластикой и биокерамикой. Это всегда временные меры, чтобы кость срослась с костью», — сказал Владимир Климов.







На 2-м этапе операции врачи заменили сломанные винты и усилили конструкцию.





«По данным контрольных томографических исследований мы видим, что цель хирургического лечения достигнута — позвонки срослись», — добавил нейрохирург.





Эта конструкция устанавливается пожизненно, даже если выполнила свою задачу — и если она установлена верно, то пациент её не чувствует.







По словам Владимира Климова, псевдоартроз может развиться из-за заболеваний (остеопороз, сахарный диабет, аутоиммунные нарушения, ожирения) или стать последствием операций, которые были сделаны с техническими нарушениями и использованием некачественных имплантов.







«В большинстве случаев пациентов начинает беспокоить боль, и боль достаточно интенсивная. Люди не могут вести обычный образ жизни из-за боли, они вынуждены постоянно принимать обезболивающие препараты, которые обладают побочными эффектами.





Люди не могут работать, не могут гулять с детьми, помогать жене и родителям, создают определенные проблемы и себе, и своим близким, потому что жить вместе с человеком, который реально болеет, действительно сложно», — переживает врач.







Кроме того, у пациентов нередко появляются свищи, когда из-за нестабильных конструкций воспаляется межпозвоночный диск или тело позвонка.







Несмотря на перенесённые 8 операций, Татьяна всё равно не может подолгу ходить — она инвалид III группы





В общей сложности Татьяна Родионова перенесла 8 операций, включая миниинвазивные. Она рассказала, что у неё руководящая должность и сейчас она работает до обеда, на дальние расстояния может перемещаться только на инвалидной коляске. Сибирячка констатировала, что не ждёт полного излечения — «сейчас главное, чтобы была стабильность», но добавила, что уже наняла адвоката для судебного разбирательства с первой клиникой.







На этой неделе новосибирские врачи из другого федерального центра также поделились историей рискованного, но успешного спасения пациента. Им пришлось «заморозить» сердце мужчины с тяжёлым генетическим заболеванием.