Асфальт на важной улице левобережья провалился в двух местах





В Новосибирске на ул. Немировича-Данченко на небольшом расстоянии друг от друга появились сразу две ямы.





Провалы возникли на проезжей части возле дома по адресу ул. Немировича-Данченко, 119, недалеко от «Советской Сибири» на полосе в сторону с перекрестком ул. Сибиряков-Гвардейцев — ямы оказались опасны для автомобилистов. Сейчас их огородили лентой, знаками, а на средней полосе поставили ограждение длиной 15 м, чтобы автомобили в них случайно не попали.





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, расстояние между ямами около 15 м. Одна яма неглубокая, она отмечена синим знаком, другая, возле которой теперь красное ограждение, с человеческий рост.





НГС.НОВОСТИ предлагают читателям рассказать, где в городе встречаются подобные провалы на дорогах.





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