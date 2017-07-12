Асфальт на важной улице левобережья провалился в двух местах


Асфальт на важной улице левобережья провалился в двух местах (фото)

В Новосибирске на ул. Немировича-Данченко на небольшом расстоянии друг от друга появились сразу две ямы.

 

Провалы возникли на проезжей части возле дома по адресу ул. Немировича-Данченко, 119, недалеко от «Советской Сибири» на полосе в сторону с перекрестком ул. Сибиряков-Гвардейцев — ямы оказались опасны для автомобилистов. Сейчас их огородили лентой, знаками, а на средней полосе поставили ограждение длиной 15 м, чтобы автомобили в них случайно не попали.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, расстояние между ямами около 15 м. Одна яма неглубокая, она отмечена синим знаком, другая, возле которой теперь красное ограждение, с человеческий рост.


НГС.НОВОСТИ предлагают читателям рассказать, где в городе встречаются подобные провалы на дорогах.


Присылайте ваши снимки ям на дорогах через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость». Лучшие из них редакция опубликует.


Асфальт на важной улице левобережья провалился в двух местах (фото)


Асфальт на важной улице левобережья провалился в двух местах (фото)


Елена Громкова, Мария Шевлягина
Фото Марии Шевлягиной

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