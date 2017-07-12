Власти отчитались о ремонте ливнёвки на вечно затопленной дороге на Затулинке

Дорога около домов № 267 и 269 по ул. Зорге

На прошлой неделе огромная лужа скрыла отремонтированную в прошлом году дорогу на Затулинском жилмассиве — власти отчитались о том, что прочистили ливнёвку и будут контролировать ситуацию.





Фотографию дороги около дома на Зорге, 269 в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал житель Затулинки. Он заявил, что после дождей на прошлой неделе дорога превратилась в большую лужу.







«Она при каждом дожде [оказывается в воде] и долгое время высыхает. Там слева уже такая тропинка людьми протоптана. Ливнёвка вся затоплена и не работает. Даже более лёгкие дожди — и дорога полностью покрывается водой», — рассказал читатель НГС.







В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщили, что ливнёвка на дороге старая и засорена. «Специалисты МКУ «Гормост» промыли 50 метров ливневого коллектора, очистили два колодца. Ситуация находится на контроле», — пояснили в департаменте.







Дорога ушла под воду после дождей





В августе 2016 года дорогу около Зорге, 269 заасфальтировали и сделали своеобразную ливневку — выкопали несколько ям и оставили прорези в бордюрах, описывал ремонт местный житель. Тогда планировалось, что благоустройство на участке продолжится и появится новая ливневая канализация.

