Локоть потребовал у застройщика 6 миллионов за ремонт провала рядом со стройкой
Мэрия Новосибирска попросила застройщика вернуть ей 6 млн руб., потраченных на укрепление опасного котлована на стройке ЖК «Парадиз» на ул. Журинской.
«Для того чтобы ликвидировать аварийную ситуацию и предотвратить обвал котлована, мэрии пришлось потратить почти 6 млн руб. Сейчас мы направили претензию в адрес застройщика с требованиями возместить расходы города. Если ситуация не будет разрешена в таком порядке, мы подадим в суд», — заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
НГС.НОВОСТИ попытались получить комментарий у застройщика — ООО «Брик», но его телефон не отвечал.
Проблема из-за строительства дома на ул. Журинской обнаружилась в конце марта 2017 года, когда во дворе рядом со стройкой провалился асфальт. «Застройщик не принял мер по укреплению подпорных стенок котлована, вырытого под строительство 30-этажного дома. В результате появился риск обрушения прилегающей территории, на которой расположены два жилых дома», — описал ситуацию Анатолий Локоть.
3 мая на объекте был объявлен режим ЧС, а после мэр города заявил, что власти намерены отозвать разрешение на застройку и изъять участок.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова