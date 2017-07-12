НГУ попал в топ-20 лучших российских вузов

Новый корпус НГУ, открывшийся в 2015 году

Новосибирский государственный университет вошёл в топ-20 первого национального рейтинга вузов России «Три миссии университетов».





Итоги национального рейтинга «Три миссии университетов» обнародовал 11 июля глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщает ТАСС.





Лучшая двадцатка российских вузов в этом году представлена без ранжирования по местам. Попал в топ-20 в том числе и Новосибирский государственный университет. Кроме него в список вошли 12 московских вузов, 3 вуза из Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, университет ИТМО), 2 вуза из Томска (ТГУ и ТГПУ), а также Казанский федеральный университет и УрФУ им. первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург).







Участники рейтинга оценивались по 35 критериям, объединенным в 5 групп. Каждая из них имеет свой вес в итоговой оценке вузов: «Образование» — 40 %, «Наука» — 30 %, «Интернационализация», «Устойчивость и потенциал развития», «Дистанционное образование» — по 10%.







«Отличие этого рейтинга в том, что помимо традиционных составляющих работы университетов — "наука", "образование" — оценивается также такой индикатор работы, как «университет и общество». Следует отметить, что влияние высшего образования на развитие общества в целом в международных рейтингах ранее не учитывали. А для российских вузов просветительская функция — это важная и значимая часть работы, это национальная особенность наших вузов», — прокомментировал НГС.НОВОСТИ попадание в рейтинг ректор НГУ Михаил Федорук.



Ректор пояснил, что Новосибирский государственный университет проводит множество массовых научно-просветительских и культурных мероприятий не только для студентов НГУ, но и для жителей всей России и даже всего земного шара (например, всемирную акцию «Тотальный диктант»).





«Для школьников и студентов проводятся международные олимпиады по криптографии NSUCRYPTO, Всесибирская Поттосинская олимпиада по программированию, Международный медицинский турнир, турниры юных физиков, химиков, биологов. Впервые в этом году с большим успехом прошла Неделя Дарвина. Эти и другие подобные мероприятия учитывали при оценке вуза в рейтинге впервые», — рассказал Михаил Федорук.







Ранее стало известно, что Новосибирский государственный университет заключил 4-миллионный контракт с консалтинговой компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг» за советы по улучшению рейтинга. Специалисты должны будут помочь НГУ повысить конкурентоспособность среди мировых вузов в 2018–2020 годах.