Музыканты сыграли в «Победе» песни из оскароносного мюзикла

Музыканты сыграли песни из мюзикла для сотни зрителей
Музыканты сыграли песни из мюзикла для сотни зрителей

Сегодня кинотеатр «Победа» вновь показал вышедший зимой киномюзикл «Ла-Ла-Лэнд». В рамках показа музыканты из ансамбля НГУ исполнили лучшие саундтреки из фильма. 


По словам PR-директора кинотеатра «Победа» Лидии Марковой, ансамбль классической музыки НГУ давно хотел сотрудничать с кинотеатром. Музыканты специально выучили композиции из фильма и сделали собственные аранжировки. 


«Прокатчик приобрёл права на показ в России фильма летом. У нас в кинотеатре премьера была зимой, были хорошие сборы, фильм получил много премий, в том числе и "Оскар". Это общероссийская договорённость с прокатчиком о том, чтобы выпустить в прокат фильм ещё и летом. Фильм будет показан у нас, в Москве и в Питере», — рассказала НГС.НОВОСТИ Лидия Маркова. 


«Победа» показывает фильм в 2 залах. На повторный показ ленты пришло больше сотни новосибирцев. 


Новосибирцы любят смотреть кино не только в кинотеатрах. Недавно в Нарымском сквере начался сезон просмотров фильмов на траве — горожанам показали 6 короткометражек молодых российских режиссёров. 

Алёна Золотухина
Фото Максима Полякова

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