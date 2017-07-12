Выходец из Нячанга открыл на проспекте Маркса вьетнамскую закусочную

На стойке в качестве декора изображена часть химической формулы кофеина
На стойке в качестве декора изображена часть химической формулы кофеина

В Новосибирске появилось первое заведение вьетнамской кухни по линии метро. Закусочная Chao Pho открылась в комплексе павильонов на пр. Маркса, 28 к. 1 недалеко от станции метро «Студенческая». 


Chao Pho открыл уроженец города Нячанг по имени Тинь. В маленьком зале всего один стол на 5 человек, ещё 3 посадочных места расположены вдоль стены. 


Тем, кому не хватит место за общим столом, могут расположиться у стены. Фото Стаса Соколова
Тем, кому не хватит место за общим столом, могут расположиться у стены. Фото Стаса Соколова


Помещение украшено большим декоративным веером, картой Вьетнама и искусственными цветами. Кроме того, по всему залу расставлены сувениры, которые обычно привозят из Вьетнама туристы: фигурки Будды, куклы в традиционных одеждах и бутылка из-под коньяка Hennessy с заспиртованными большим скорпионом и змеёй. «Осторожней, они живые», — шутит Тинь.


Самое дорогое блюдо в заведении — суп фо (230 руб.)
Самое дорогое блюдо в заведении — суп фо (230 руб.)


В меню — традиционные блюда вьетнамских уличных закусочных: суп фо (230 руб.), нэм (обжаренные во фритюре рисовые блинчики с начинкой — 145 руб. за порцию), обжаренный тофу с соусом (120 руб.) и др. Кофе, заваренный во «вьетнамском прессе» (ёмкость с молотым кофе ставят над чашкой), стоит 120 руб.


Со вкусами жителей России Тинь мог познакомиться у себя дома. «В Нячанге очень много русских туристов», — говорит он
Со вкусами жителей России Тинь мог познакомиться у себя дома. «В Нячанге очень много русских туристов», — говорит он


Chao Pho — первое в Новосибирске заведение с вьетнамской кухней, открытое на оживлённой улице, недалеко от станции метро. До него в городе было только 2 вьетнамские закусочные: одна на территории Ленинского рынка, другая — на краю города, рядом с бывшей Гусинобродской барахолкой. Отдельные вьетнамские блюда подают и в заведениях так называемой паназиатской кухни — «Шикари», TomYum Bar и др. 

Стас Соколов
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