Ещё один перевёртыш: «Субару» легла на крышу после аварии в центре Новосибирска

Перевернувшаяся на крышу «Субару» 
Перевернувшаяся на крышу «Субару» 

Утром 12 июля «Субару» перевернулась после аварии на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева в Новосибирске.


Столкновение трех машин — Subaru Legacy, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander — произошло в 11:30.


«"Субару" двигалась по Красному проспекту со стороны пл. Калинина. На перекрёстке с Писарева водитель поворачивал налево, не сбрасывая скорость. В итоге автомобиль занесло на "встречку" в стоящие на светофоре автомобили», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


На встречной полосе «Субару» врезалась в «Тойоту», после чего перевернулась на крышу. «Тойоту» по инерции отбросило назад в «Мицубиси». Судя по фото с места аварии, у «Тойоты» сильно повреждены левое крыло и бампер, а у «Мицубиси» помяты капот и бампер.


«Субару» на перекрёстке Красного проспекта и Писарева
«Субару» на перекрёстке Красного проспекта и Писарева


У «Тойоты» сильно разбиты левое крыло и бампер
У «Тойоты» сильно разбиты левое крыло и бампер


Опрокинувшуюся «Субару» переворачивали аваркомы, прибывшие на место аварии спасатели и сотрудники ДПС, а также очевидцы. После этого машину укатили с проезжей части.



В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в аварии никто не пострадал.


В последние дни в Новосибирске случилось несколько аварий с машинами-перевёртышами. Вечером вчера, 11 июля, возле станции метро «Студенческая» после столкновения на крышу легла белая «Тойота».

Ксения Евдокимова
Фото и видео vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 2984
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено