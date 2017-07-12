Ещё один перевёртыш: «Субару» легла на крышу после аварии в центре Новосибирска

Перевернувшаяся на крышу «Субару»

Утром 12 июля «Субару» перевернулась после аварии на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева в Новосибирске.







Столкновение трех машин — Subaru Legacy, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander — произошло в 11:30.







«"Субару" двигалась по Красному проспекту со стороны пл. Калинина. На перекрёстке с Писарева водитель поворачивал налево, не сбрасывая скорость. В итоге автомобиль занесло на "встречку" в стоящие на светофоре автомобили», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







На встречной полосе «Субару» врезалась в «Тойоту», после чего перевернулась на крышу. «Тойоту» по инерции отбросило назад в «Мицубиси». Судя по фото с места аварии, у «Тойоты» сильно повреждены левое крыло и бампер, а у «Мицубиси» помяты капот и бампер.







«Субару» на перекрёстке Красного проспекта и Писарева





У «Тойоты» сильно разбиты левое крыло и бампер





Опрокинувшуюся «Субару» переворачивали аваркомы, прибывшие на место аварии спасатели и сотрудники ДПС, а также очевидцы. После этого машину укатили с проезжей части.











В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в аварии никто не пострадал.





В последние дни в Новосибирске случилось несколько аварий с машинами-перевёртышами. Вечером вчера, 11 июля, возле станции метро «Студенческая» после столкновения на крышу легла белая «Тойота».