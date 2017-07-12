Есть города получше: Новосибирск уступил Красноярску в рейтинге удобных для жизни городов

По удобству Новосибирск оказался в середнячках
По удобству Новосибирск оказался в середнячках

Новосибирск занял 8-е место в рейтинге крупнейших российских городов-миллионников по удобству для жизни — в мэрии считают, что это объективная оценка. 


«Вообще весь этот рейтинг — хороший повод для городских администраций задуматься о том, что хорошо, что плохо, куда направить дополнительные усилия, дополнительные средства, чтобы город был более привлекательным», — считает архитектор, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.


Рейтинг подготовлен КБ «Стрелка» и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию: авторы сравнили качество городской среды в 90 городах с разной численностью населения. Эксперты оценивали их по разным критериям: «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озелененные и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Всего в рейтинге учитывалось 120 критериев, в том числе процент изношенности жилья, количество ДТП, несчастных случаев на воде, площадь лесных пожаров, разнообразие жилой застройки и др., рассказал НГС.НОВОСТИ Александр Ложкин. 


По его словам, при составлении рейтинга эксперты использовали данные МВД, Росстата, сайта «Реформа ЖКХ», контент соцсетей, космические снимки и другие открытые источники.


Как следует из результатов исследования, опубликованных 12 июля «Известиями», среди крупнейших городов России самым комфортным для жизни оказалась Москва, набравшая в сумме 221 балл. Также в тройке лидирующих городов-миллионников — Санкт-Петербург (196 баллов) и Казань (153 балла). 


Новосибирск в этом рейтинге занял только 8-е место: уступив Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Красноярску и Ростову-на-Дону.


По словам Александра Ложкина, оценку Новосибирска (137 баллов из 300 возможных) «невозможно назвать высокой».


«Действительно, серьезно отличается качество городской среды в Москве и Санкт-Петербурге. Отличается в Казани, но там целенаправленно вкладывают очень серьезные средства именно в качество городской среды уже в течение более чем, наверное, десятка лет. Понятно, что там определенный эффект в связи с этим уже достигнут. Остальные города примерно одного уровня, и этот уровень оценивается исследователями как плохой», — пояснил Александр Ложкин.


Александр Ложкин называет оценку справедливой. «Качество среды в этих городах примерно одинаково низкое. Где-то чуть лучше за счёт исторического наследия. Где-то чуть лучше за счёт того, что возникает качественная жилая застройка, и Новосибирск здесь один из передовиков, потому что 


по качеству жилья и прилегающих пространств Новосибирск получил 40 баллов, получил высшую оценку по безопасности, по современности среды — по 10 баллов. Потому что у нас действительно возникает безопасная, современная среда. 


У нас возникает комфортная среда — мы получили здесь 9 баллов, разнообразная среда – 8 баллов. Единственное — по жилью мы проигрываем в части экологичности жилой застройки», — отметил Александр Ложкин.


По его словам, эксперты признали, что у Новосибирска есть проблемы с озеленёнными и водными пространствами, с качеством общественно-деловой инфраструктуры. «Вот именно поэтому Новосибирск и оказывается в таких середнячках. Другой вопрос, что мы сейчас довольно серьезно занимаемся этими вопросами, например, завтра и послезавтра будут презентоваться новые проекты по общественным пространствам: по ул. Ленина, Красному проспекту, [Михайловской] набережной, Затулинскому дисперсному парку. Это те проекты, который должны быть реализованы в ближайшие годы, благодаря чему Новосибирск имеет шанс несколько изменить и свою среду, и свою оценку в данном рейтинге. В этом смысле у нас очень хорошие перспективы», — считает Александр Ложкин.


Новосибирск достаточно часто попадает в различные рейтинги: например, недавно он вошёл в тройку самых англоговорящих городов-миллионников России.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 413
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено