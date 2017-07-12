Есть города получше: Новосибирск уступил Красноярску в рейтинге удобных для жизни городов

По удобству Новосибирск оказался в середнячках

Новосибирск занял 8-е место в рейтинге крупнейших российских городов-миллионников по удобству для жизни — в мэрии считают, что это объективная оценка.





«Вообще весь этот рейтинг — хороший повод для городских администраций задуматься о том, что хорошо, что плохо, куда направить дополнительные усилия, дополнительные средства, чтобы город был более привлекательным», — считает архитектор, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.







Рейтинг подготовлен КБ «Стрелка» и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию: авторы сравнили качество городской среды в 90 городах с разной численностью населения. Эксперты оценивали их по разным критериям: «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озелененные и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Всего в рейтинге учитывалось 120 критериев, в том числе процент изношенности жилья, количество ДТП, несчастных случаев на воде, площадь лесных пожаров, разнообразие жилой застройки и др., рассказал НГС.НОВОСТИ Александр Ложкин.





По его словам, при составлении рейтинга эксперты использовали данные МВД, Росстата, сайта «Реформа ЖКХ», контент соцсетей, космические снимки и другие открытые источники.





Как следует из результатов исследования, опубликованных 12 июля «Известиями», среди крупнейших городов России самым комфортным для жизни оказалась Москва, набравшая в сумме 221 балл. Также в тройке лидирующих городов-миллионников — Санкт-Петербург (196 баллов) и Казань (153 балла).





Новосибирск в этом рейтинге занял только 8-е место: уступив Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Красноярску и Ростову-на-Дону.





По словам Александра Ложкина, оценку Новосибирска (137 баллов из 300 возможных) «невозможно назвать высокой».







«Действительно, серьезно отличается качество городской среды в Москве и Санкт-Петербурге. Отличается в Казани, но там целенаправленно вкладывают очень серьезные средства именно в качество городской среды уже в течение более чем, наверное, десятка лет. Понятно, что там определенный эффект в связи с этим уже достигнут. Остальные города примерно одного уровня, и этот уровень оценивается исследователями как плохой», — пояснил Александр Ложкин.







Александр Ложкин называет оценку справедливой. «Качество среды в этих городах примерно одинаково низкое. Где-то чуть лучше за счёт исторического наследия. Где-то чуть лучше за счёт того, что возникает качественная жилая застройка, и Новосибирск здесь один из передовиков, потому что





по качеству жилья и прилегающих пространств Новосибирск получил 40 баллов, получил высшую оценку по безопасности, по современности среды — по 10 баллов. Потому что у нас действительно возникает безопасная, современная среда.





У нас возникает комфортная среда — мы получили здесь 9 баллов, разнообразная среда – 8 баллов. Единственное — по жилью мы проигрываем в части экологичности жилой застройки», — отметил Александр Ложкин.







По его словам, эксперты признали, что у Новосибирска есть проблемы с озеленёнными и водными пространствами, с качеством общественно-деловой инфраструктуры. «Вот именно поэтому Новосибирск и оказывается в таких середнячках. Другой вопрос, что мы сейчас довольно серьезно занимаемся этими вопросами, например, завтра и послезавтра будут презентоваться новые проекты по общественным пространствам: по ул. Ленина, Красному проспекту, [Михайловской] набережной, Затулинскому дисперсному парку. Это те проекты, который должны быть реализованы в ближайшие годы, благодаря чему Новосибирск имеет шанс несколько изменить и свою среду, и свою оценку в данном рейтинге. В этом смысле у нас очень хорошие перспективы», — считает Александр Ложкин.





Новосибирск достаточно часто попадает в различные рейтинги: например, недавно он вошёл в тройку самых англоговорящих городов-миллионников России.