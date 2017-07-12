Чиновники уличили «СИБЭКО» в нарушениях при покупке «Лексусов»

Lexus LX570

Управление Федеральной антимонопольной службы по НСО признало, что АО «СИБЭКО» нарушило закон о конкуренции и заказала автомобили премиум-класса без конкурса.







«Как установлено антимонопольным органом, АО "СИБЭКО" были проведены закупочные процедуры в форме закупки у единственного поставщика на поставку автотранспортной техники — автомобилей LX 570 LUXURY 8S+», — сообщили 13 июля в УФАС.







Служба посчитала, что у «СИБЭКО» не было оснований покупать автомобили без конкурса.





«Кроме того, антимонопольным органом было установлено, что возможность предоставления эквивалента закупаемым автомобилям не была установлена.





Заказчик не только ограничил рынок поставки до конкретного производителя (Lexus, корпорации Toyota Motor), модели (LX 570 LUXURY 8S+), но и цветом кузова и салона.





При этом технические характеристики закупочной документацией не установлены», — добавили в УФАС.







Два автомобиля Lexus LX 570 в комплектации LUXURY 8S+ компания покупала в октябре и декабре 2016 года. Цена каждого автомобиля составляла около 6,5 млн руб. с НДС.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в АО «СИБЭКО» с просьбой прокомментировать решение антимонопольной службы.

