Надо справиться за 4 часа: сотня спасателей перегородила Обь

На левом берегу Оби в микрорайоне «Лесоперевалка» утром 12 июля прошли масштабные учения МЧС по ликвидации разлива нефти в Оби.


По легенде, на танкере с нефтепродуктами произошла течь
По легенде, на танкере с нефтепродуктами произошла течь


По легенде учений, у танкера произошла течь и нефтепродукты попали в акваторию Оби. После этого за борт упали двое сотрудников танкера, и их нужно было спасать. В это время на танкере начался пожар, и для его тушения понадобился пожарный катер. 


Пожарный катер понадобился для тушения возгорания на танкере 
Пожарный катер понадобился для тушения возгорания на танкере 


«Чтобы избежать разлива нефтепродуктов по акватории Оби, руководство суда решило выставить заградительный бон. Но это не помогло, и в Обь все-таки попали нефтепродукты. Для локализации разлива использовали боновое ограждение, его не хватило, и пришлось растягивать второй уровень ограждения. Затем использовался абсорбент, и нефтепродукты удалялись из реки», — описали порядок действий во время учений в пресс-службе областного МЧС. 


Границы разлива нефти обозначены оранжевым ограждением
Границы разлива нефти обозначены оранжевым ограждением


Боновое ограждение у левого берега Оби 
Боновое ограждение у левого берега Оби 


Эти учения в областном МЧС называют уникальными — они впервые проводились на русле реки в условиях течения. Раньше спасатели отрабатывали такие действия только в акватории Обского водохранилища. 


Спасатели на учениях
Спасатели на учениях


«Боновое ограждение установить на течении достаточно сложно —  в отличие от разлива нефтепродуктов в стоячей воде. А в этом случае нужно было создавать своеобразную "косу", чтобы нефтепродукты по течению уходили к точке сбора у берега», — объяснили в ведомстве. 


Спасатели устанавливают заграждающий бон 
Спасатели устанавливают заграждающий бон 


Учения прошли утром 12 июля на левом берегу Оби
Учения прошли утром 12 июля на левом берегу Оби


В учениях участвовали больше 100 человек — это сотрудники МЧС, речного пароходства, Сибирского спасательного центра, ГИМС, транспортной полиции, коммерческие организации, которые занимаются экологической безопасностью. 


В учениях приняли участие спасатели, полиция и сотрудники пароходства
В учениях приняли участие спасатели, полиция и сотрудники пароходства


«Немаловажной была слаженность действий», — подчеркнули в МЧС. 


Учения прошли утром 12 июля
Учения прошли утром 12 июля


Начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов сообщил на месте, что учения в целом прошли успешно.


«Есть вопросы к реагированию по временным показателям, так как основное подразделение службы экологической безопасности находится в Барнауле. Время ликвидации нефти на воде [не должно превышать] 4 часа. По действиям сил и средств больших нареканий нет, работа организована грамотно», — сказал Виктор Орлов. 


Надо справиться за 4 часа: сотня спасателей перегородила Обь (фоторепортаж)


Спасатели регулярно проводят учения, отрабатывая свои действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, в начале года сотрудники МЧС проводили многочисленные тренировки по ликвидации последствий паводка. А в начале июля спасатели проводили учения в театре «Красный факел» — пожарные отрабатывали действия при возгорании на сцене театра.

Ольга Власова
Фото Оксаны Козыревой 

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