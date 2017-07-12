Надо справиться за 4 часа: сотня спасателей перегородила Обь
На левом берегу Оби в микрорайоне «Лесоперевалка» утром 12 июля прошли масштабные учения МЧС по ликвидации разлива нефти в Оби.
По легенде учений, у танкера произошла течь и нефтепродукты попали в акваторию Оби. После этого за борт упали двое сотрудников танкера, и их нужно было спасать. В это время на танкере начался пожар, и для его тушения понадобился пожарный катер.
«Чтобы избежать разлива нефтепродуктов по акватории Оби, руководство суда решило выставить заградительный бон. Но это не помогло, и в Обь все-таки попали нефтепродукты. Для локализации разлива использовали боновое ограждение, его не хватило, и пришлось растягивать второй уровень ограждения. Затем использовался абсорбент, и нефтепродукты удалялись из реки», — описали порядок действий во время учений в пресс-службе областного МЧС.
Эти учения в областном МЧС называют уникальными — они впервые проводились на русле реки в условиях течения. Раньше спасатели отрабатывали такие действия только в акватории Обского водохранилища.
«Боновое ограждение установить на течении достаточно сложно — в отличие от разлива нефтепродуктов в стоячей воде. А в этом случае нужно было создавать своеобразную "косу", чтобы нефтепродукты по течению уходили к точке сбора у берега», — объяснили в ведомстве.
В учениях участвовали больше 100 человек — это сотрудники МЧС, речного пароходства, Сибирского спасательного центра, ГИМС, транспортной полиции, коммерческие организации, которые занимаются экологической безопасностью.
«Немаловажной была слаженность действий», — подчеркнули в МЧС.
Начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов сообщил на месте, что учения в целом прошли успешно.
«Есть вопросы к реагированию по временным показателям, так как основное подразделение службы экологической безопасности находится в Барнауле. Время ликвидации нефти на воде [не должно превышать] 4 часа. По действиям сил и средств больших нареканий нет, работа организована грамотно», — сказал Виктор Орлов.
Спасатели регулярно проводят учения, отрабатывая свои действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, в начале года сотрудники МЧС проводили многочисленные тренировки по ликвидации последствий паводка. А в начале июля спасатели проводили учения в театре «Красный факел» — пожарные отрабатывали действия при возгорании на сцене театра.
Ольга Власова
Фото Оксаны Козыревой