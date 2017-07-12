Сломали тротуар и вырубили деревья: мэрия остановила стройку дороги рядом с важным шоссе

Сейчас на участке работает фронтальный погрузчик
Сейчас на участке работает фронтальный погрузчик

В Заельцовском районе Новосибирска предприниматель начал строить дорогу, примыкающую к Мочищенскому шоссе, — власти говорят, что после появления этой дороги важная городская магистраль окончательно встанет в пробку.


Вдоль Мочищенского шоссе и нескольких участков в садовом товариществе «Любитель» — два десятка обрезанных и засохших тополей. Около них от дороги, идущей вдоль садового товарищества, до Мочищенского шоссе уже проложили бордюр, насыпали гравий под будущую дорогу и сломали около 50 кв. м тротуара вдоль шоссе. Сегодня, 12 июля, корреспонденты НГС.НОВОСТИ застали на месте работающий фронтальный погрузчик.


В мэрии говорят, что владельцу участка в «Любителе» не хватило выезда на шоссе, расположенного буквально в 300 м этого места, и он решил сделать свой. Инициатива принадлежит частному предпринимателю: на его участке лежат стройматериалы и стоят несколько деревянных конструкций, похожих на дачные туалеты.


Засохшие тополя вдоль Мочищенского шоссе
Засохшие тополя вдоль Мочищенского шоссе


«Строило проезд ООО "Дорспецпроект". У них есть сейчас отозванное разрешение на использование участка под благоустройство. Отозвали разрешение вчера. Они мне показывали схему будущего, по их мнению, проезда. На ней я видел штамп УЗСПТС и департамента транспорта с подписью Сергея Райхмана (занимал должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии до мая 2017 года. — К.Е.). Я не уверен в подлинности этих штампов, потому что, когда выдается согласование о присоединении к улично-дорожной сети, производителем работ запрашиваются технические условия. Техусловия, которые показывали мне, выданы в 2015 году до реконструкции Мочищенского шоссе и срок их истек в апреле 2017 года, сейчас они не действующие», — рассказал начальник Главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Юрий Сердюк.


В 2016 году частный предприниматель — его имени в ГУБО не знают — подрезал 20 стволов тополей, и они засохли. Под тополями высажены сосны. Кроме того, на участке более 100 м исчезло дорожное ограждение вдоль шоссе: часть в прошлом году, часть — в этом. Мэрия написала заявления в полицию об утрате ограждения.


«Этот участок [Мочищенского шоссе] очень напряжённый, особенно в часы пик, дополнительный въезд-выезд на этом участке без разгонных полос и соответствующего оборудования только осложнит, на мой взгляд, ситуацию», — говорит Сердюк. 


Сейчас работы на недостроенной дороге остановлены, а подрядчик пообещал восстановить тротуар.


Подрядчик убирает части асфальта от разрушенного тротуара
Подрядчик убирает части асфальта от разрушенного тротуара


При этом десяток жителей дачного общества сегодня пришли на приём к начальнику ГУБО и уверяли, что этот выезд просто необходим и облегчит им жизнь. «Представляете, сколько там улиц дачных выходят на Мочищенское шоссе. Мы же не можем организовать выезд с каждой улицы. Параллельно шоссе существует проезд, с которого есть 4 выезда на Мочищенское шоссе», — заявил Сердюк.


«Любые действия, направленные на благоустройство, должны быть согласованы. Согласовывая с мэрией свои действия, он не просто с чиновниками согласует, но и с городом. У него нет права лично принимать решения об уничтожении деревьев, ограждения. Тем более такие миллионы вложены в обустройство этой дороги, тротуара», — уверены в ГУБО.


2-километровый участок Мочищенского шоссе от Дачного шоссе до ул. Кедровой реконструировали в 2015 году. Подрядчик тогда расширил проезжую часть до четырёх полос, сделал разделитель, тротуар, остановки и освещение. На все работы из бюджета была выделена сумма 251 млн руб.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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