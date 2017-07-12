На даче в Кировском районе выкопали труп

На даче в Кировском районе выкопали труп

В ночь на 12 июля в Новосибирске на участке одной из дач в Кировском районе города выкопали труп.


«В ходе следственных мероприятий спасателям дали информацию, что там закопано тело», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов. 


Труп был закопан во дворе дачного дома, на глубине одного метра, спасатели приехали, подняли тело и передали его полиции, сообщили в МАСС.


В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что подробности произошедшего уточняются.


В Новосибирске время от времени находятся трупы, судьба которых сначала непонятна — например, в конце мая НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что прохожие нашли тело неизвестного мужчины возле общежития на КСМ.

Елена Громкова
Фото Сергея Ляшко

Прочтений: 9087
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено