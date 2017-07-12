На даче в Кировском районе выкопали труп

В ночь на 12 июля в Новосибирске на участке одной из дач в Кировском районе города выкопали труп.







«В ходе следственных мероприятий спасателям дали информацию, что там закопано тело», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.







Труп был закопан во дворе дачного дома, на глубине одного метра, спасатели приехали, подняли тело и передали его полиции, сообщили в МАСС.





В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что подробности произошедшего уточняются.





В Новосибирске время от времени находятся трупы, судьба которых сначала непонятна — например, в конце мая НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что прохожие нашли тело неизвестного мужчины возле общежития на КСМ.