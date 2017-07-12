В центре Новосибирска появилось кладбище битых иномарок

Битые и ржавые машины стоят в этом месте месяцами

Парковку рядом с новосибирским ТЦ «Москва» заставили ржавыми и битыми машинами — их не убирают с места месяцами, несмотря на острую нехватку парковок в центре.



О парковке по обеим сторонам ул. Каменской между домами № 45«а» к. 1 (автосервис) и № 68 (Новосибирский торгово-экономический колледж) в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель, который работает неподалёку.





По его наблюдениям, в этом месте постоянно припаркованы около двух десятков ржавых и битых автомобилей, большей частью иномарок — появляться они начали ещё по осени. «По факту они там под сугробами стояли зимой, эти же машины <…> Там запчасти могут рядом лежать, выхлопная труба может отвалиться и рядом лежать. В это же время парковочные места для торговых центров и офисных сотрудников всё время заняты, и это проблематично», — описал ситуацию читатель.





Кому принадлежат припаркованные машины, ему неизвестно. Равно как неизвестно это и местным дворникам, которым горожане уже задавали вопросы по этому поводу.





При этом мужчина не видит законного способа освободить площадку от этих машин, поскольку они стоят в основном в парковочных карманах, правил не нарушают и проезду по улице не мешают. «Я разговаривал со знакомыми сотрудниками ГАИ, и мне сказали, что никаких оснований для эвакуации нет», — пояснил новосибирец.







Это НГС.НОВОСТИ подтвердили и в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. «ГИБДД — контролирующий орган. Если там, например, установлены знаки "Остановка запрещена", значит, мы там работаем, осуществляем эвакуацию автомобилей и т.д. за нарушение правил дорожного движения, нарушение правил остановки и стоянки», — рассказали в Госавтоинспекции.







Приезжающим водителям не хватает мест, чтобы припарковаться





Не имеют права эвакуировать хоть и сломанные, но припаркованные по правилам машины и представители муниципалитета. «Эта проблема интересует жителей и нас очень давно, не раз собирались вместе, и вместе с ГАИ, [чтобы решить,] как дальше действовать.





Такие машины стоят не только в парковочных карманах, но и во дворах, полуразобранные, без стёкол, без колёс, что в принципе представляет угрозу для тех детей, которые гуляют, скажем, без присмотра родителей во дворах: могут и залезть, и пораниться в этой машине — что угодно могут.





Но пока эти припаркованные машины стоят не нарушая требований дорожных знаков, не нарушая правил дорожного движения, законных средств, способов для эвакуации нет», — пояснил НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Юрий Сердюк.







Юрий Сердюк добавил, что зимой в городе появляются дополнительные дорожные знаки, которые запрещают парковку на некоторых участках дорог ночью, по чётным или нечётным дням — для удобства рабочих, которые занимаются уборкой снега. «Если попадает в зону действия этого знака автомобиль, мы принимаем меры к его эвакуации, но в основном просто переставляем его на противоположную сторону», — рассказал руководитель ГУБО.







Эвакуировать припаркованные по правилам машины не имеют права ни мэрия, ни ГИБДД





В попытке найти владельцев битых автомобилей, припаркованных на ул. Каменской, НГС.НОВОСТИ обратились в расположенный рядом автокомплекс «Викарт». Работник предприятия Сергей Киров сообщил, что к их автосервису эти машины отношения не имеют, но их хозяин живет поблизости и иногда пользуется услугами СТО.







Парковка на ул. Каменской





Проблема с парковками в центре города стоит достаточно остро. Недавно с Красного проспекта исчез ещё один парковочный карман — за счёт этого власти Новосибирска расширили полосу для поворота на оживлённую улицу.

